Bisleri FSSAI Test: पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर कंपनी बिस्लेरी इंटरनैशनल ने भी एफएसएसआई जांच की बात मान ली है। सोशल मीडिया पर छिड़ी चर्चा के बाद कंपनी ने अपने एक्स हैंडल पर सफाई दी है। एक लंबे वक्तव्य में कंपनी ने कहा कि बिस्लेरी पीना सुरक्षित है। उसने बताया कि सोशल मीडिया पर जिस जांच की बात हो रही है, वह दरअसल पिछले वर्ष की बात है। बिस्लेरी ने बताया कि करीब 14 महीने पहले गोवा प्लांट से जुड़ा मामला एक मामला आया था।
उसने कहा, ‘हमें हाल की मीडिया रिपोर्टों की जानकारी है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बिस्लेरी को एक नोटिस जारी किया है। यह मामला लगभग 14 महीने पुराना है और इसका संबंध सितंबर 2025 में बिस्लेरी की गोवा स्थित निर्माण इकाई में तैयार किए गए एक बैच से है। यह इकाई हमारे नेटवर्क के 143 संयंत्रों में से एक है।’
कंपनी ने अपने बयान में बताया कि एफएसएसआई ने 30 सितंबर 2025 को गोवा स्थित केंद्र से छह नमूने लिए थे। शुरुआती जांच में पाया गया था कि पांच नमूने सभी तय मानकों पर खरे उतरे। छठे नमूने में ब्रोमेट का स्तर 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर की निर्धारित सीमा की जगह 12 माइक्रोग्राम प्रति लीटर पाया गया था। 22 नवंबर 2025 को बिस्लेरी की ओर से की गई अपील के बाद एफएसएसआई ने उस नमूने को दोबारा जांच के लिए एक रेफरल लैबरेटरी में भेज दिया।
उसने कहा कि रेफरल लैबरेटरी को नमूने में ब्रोमेट की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर मिली, साथ ही नमूने में पॉली न्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAHs) की मौजूदगी की ओर भी इशारा किया गया। इन दोनों नतीजों के बीच के अंतर ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए, जिन पर बिस्लेरी को लगा कि स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। बिस्लेरी ने उसी नमूने की FSSAI से मान्यता प्राप्त एक अन्य प्रयोगशाला में स्वतंत्र रूप से जांच करवाई। उस जांच में ब्रोमेट की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर पाई गई।
कंपनी ने कहा, 'हमने 2 फरवरी 2026 की तारीख वाले एक औपचारिक पत्र के साथ स्वतंत्र परीक्षण के परिणाम एफएसएसआई के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय को सौंप दिए थे। इसके बाद हमें FSSAI की ओर से कोई और सूचना नहीं मिली, इसलिए हमने मान लिया कि यह मामला खत्म हो गया है। बिसलेरी को अब तक ईमेल या हार्ड कॉपी के जरिए कोई नोटिस नहीं मिला है, और FSSAI की वेबसाइट पर भी ऐसा कोई नोटिस नहीं मिल सका है।'
कंपनी ने आश्वस्त किया कि पेयजल की सुरक्षा बिस्लेरी के लिए प्राथमिकता है। हम अपनी 10 चरण की निर्माण प्रक्रिया के दौरान 90 से अधिक परीक्षणों के माध्यम से गुणवत्ता पर कड़ा नियंत्रण रखते हैं। हम इस मामले को उचित नियामक प्रक्रिया के जरिए सुलझाने के लिए एफएसएसआई के साथ सहयोग करते रहेंगे। वर्षों से एक भरोसेमंद ब्रांड रही बिस्लेरी उपभोग के लिए पूरी तरह सुरक्षित है।
टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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