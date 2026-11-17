फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की खूब चर्चा होती है। किसी फिल्म ने कितनी कमाई की, इसी पर उसके फ्लॉप, सुपर फ्लॉप, हिट, सुपर हिट, सुपर डुपर हिट होने का तमगा मिलता है। हिट फिल्में अरबों में कमाई करती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी कमाई का एक छोटा हिस्सा ही प्रोड्यूसर तक पहुंच पाता है।

100 रुपये के मूवी टिकट से प्रोड्यूसर की कितनी कमाई? बाहुबली और बाहुबली 2 के प्रोड्यूसर शोबू यार्लगड्डा (Shobu Yarlagadda) ने हाल ही में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के गणित पर विस्तार से बात की थी और 100 रुपये के टिकट का उदाहरण देकर पूरा फॉर्म्युला समझाया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जब कोई 100 रुपये में मूवी टिकट खरीदता है तो 35 रुपये के आसपास ही प्रोड्यूसर को मिल पाता है। यार्लगड्डा ने इसका हिसाब समझाया।

प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर से सिनेमाघरों तक का गणित समझिए पहले यह समझिए कि प्रोड्यूसर ही फिल्म बनाने का पूरा खर्च उठाता है। फिल्म बनने के बाद प्रोड्यूसर को डिस्ट्रीब्यूटर से डील करनी होती है जो फिल्म को सिनेमाघरों तक पहुंचाता है। प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच दो तरह से डील हो सकती है। प्रोड्यूसर एक तय रकम पर डिस्ट्रीब्यूटर को थिएटर राइट्स बेच देता है या फिर दोनों के बीच रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर साझेदारी होती है। हम यहां कमाई में बंटवारे की गणित समझते हैं।

भारत में 100 रुपये तक के मूवी टिकट पर 5% जबकि 100 रुपये से ज्यादा के टिकट पर 18% का जीएसटी लगता है। 200 रुपये पर 36 रुपये जीएसटी कट गया तो बचा 164 रुपया। इसमें सिनेमाघरों की हिस्सेदारी होती है। पीवीआर और आईनॉक्स जैसे मल्टिप्लेस चेंस डिस्ट्रीब्यूरों के साथ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल से डील करते हैं।

पहले सप्ताह में दोनों के बीच कुल कमाई का आधा-आधा हिस्सा बंटता है। फिर जैसे-जैसे सप्ताह बढ़ते जाते हैं। दूसरे हफ्ते में डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्सा घटकर 42-45%, तीसरे हफ्ते में 37-38%, और चौथे हफ्ते से आगे 30% या उससे भी कम रह जाता है। उधर, सिंगल स्क्रीन और छोटे शहरों के सिनेमाघरों में शुरुआती हफ्तों में डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्सा 70 से 90% तक होता है जो धीरे-धीरे घटता जाता है।

इस नियम के तहत मल्टिप्लेक्स का हिसाब लगाएं तो जीएसटी काटकर बचे 164 रुपये में से 82 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। उसमें से डिस्ट्रीब्यूर अपना कमीशन काटता है जो 5% से 20% तक हो सकता है। अगर इसे औसतन 10% भी मान लिया जाए तो डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्सा 8 रुपये हो जाता है। यानी प्रोड्यूसर के पास 73 रुपये पहुंच पाता है। यानी 35-36 प्रतिशत से कुछ ज्यादा।

ओटीटी प्लैटफॉर्म का अलग हिसाब लेकिन, अब ओटीटी प्लैटफॉर्म्स भी फिल्में और वेब सीरीज बनवाते हैं और पूरा खर्च उठाते हैं। तब प्रोड्यूसर को पैसे की कोई चिंता नहीं होती है। फिल्म या वेब सीरीज ने कितनी कमाई की, इस चिंता से प्रोड्यूसर मुक्त होते हैं। तब प्रोड्यूसर को अपनी फीस मिल जाती है, भले वह फिल्म या वेब सीरीज चले या नहीं। शोबू यार्लगड्डा कहते हैं कि इस मॉडल में प्रोड्यूसर के लिए एक नुकसान की भी बात है। अगर फिल्म या वेबसीरीज ने बहुत अच्छी कमाई कर ली, तब भी प्रोड्यूसर को कुल लागत का 10 से 15 प्रतिशत ही मिलेगा।

ध्यान रहे कि सिनेमाघरों से होने वाली कमाई किसी फिल्म से होने वाली कुल कमाई का एक हिस्सा भर है। प्रोड्यूसर फिल्म के डिजिटल यानी ओटीटी राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स और ओवरसीज राइट्स भी बेचता है। इनके अलावा ब्रैंड प्लेसमेंट से भी कमाई होती है। इन्हीं सब वजहों से कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज परफॉर्म करने के बावजूद प्रोड्यूसर को मुनाफा दिलवा देती है।