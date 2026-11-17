फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की खूब चर्चा होती है। किसी फिल्म ने कितनी कमाई की, इसी पर उसके फ्लॉप, सुपर फ्लॉप, हिट, सुपर हिट, सुपर डुपर हिट होने का तमगा मिलता है। हिट फिल्में अरबों में कमाई करती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी कमाई का एक छोटा हिस्सा ही प्रोड्यूसर तक पहुंच पाता है।

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100 रुपये के मूवी टिकट से प्रोड्यूसर की कितनी कमाई? बाहुबली और बाहुबली 2 के प्रोड्यूसर शोबू यार्लगड्डा (Shobu Yarlagadda) ने हाल ही में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के गणित पर विस्तार से बात की थी और 100 रुपये के टिकट का उदाहरण देकर पूरा फॉर्म्युला समझाया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जब कोई 100 रुपये में मूवी टिकट खरीदता है तो 35 रुपये के आसपास ही प्रोड्यूसर को मिल पाता है। यार्लगड्डा ने इसका हिसाब समझाया।

प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर से सिनेमाघरों तक का गणित समझिए पहले यह समझिए कि प्रोड्यूसर ही फिल्म बनाने का पूरा खर्च उठाता है। फिल्म बनने के बाद प्रोड्यूसर को डिस्ट्रीब्यूटर से डील करनी होती है जो फिल्म को सिनेमाघरों तक पहुंचाता है। प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच दो तरह से डील हो सकती है। प्रोड्यूसर एक तय रकम पर डिस्ट्रीब्यूटर को थिएटर राइट्स बेच देता है या फिर दोनों के बीच रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर साझेदारी होती है। हम यहां कमाई में बंटवारे की गणित समझते हैं।

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भारत में 100 रुपये तक के मूवी टिकट पर 5% जबकि 100 रुपये से ज्यादा के टिकट पर 18% का जीएसटी लगता है। 200 रुपये पर 36 रुपये जीएसटी कट गया तो बचा 164 रुपया। इसमें सिनेमाघरों की हिस्सेदारी होती है। पीवीआर और आईनॉक्स जैसे मल्टिप्लेस चेंस डिस्ट्रीब्यूरों के साथ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल से डील करते हैं।

पहले सप्ताह में दोनों के बीच कुल कमाई का आधा-आधा हिस्सा बंटता है। फिर जैसे-जैसे सप्ताह बढ़ते जाते हैं। दूसरे हफ्ते में डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्सा घटकर 42-45%, तीसरे हफ्ते में 37-38%, और चौथे हफ्ते से आगे 30% या उससे भी कम रह जाता है। उधर, सिंगल स्क्रीन और छोटे शहरों के सिनेमाघरों में शुरुआती हफ्तों में डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्सा 70 से 90% तक होता है जो धीरे-धीरे घटता जाता है।

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इस नियम के तहत मल्टिप्लेक्स का हिसाब लगाएं तो जीएसटी काटकर बचे 164 रुपये में से 82 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। उसमें से डिस्ट्रीब्यूर अपना कमीशन काटता है जो 5% से 20% तक हो सकता है। अगर इसे औसतन 10% भी मान लिया जाए तो डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्सा 8 रुपये हो जाता है। यानी प्रोड्यूसर के पास 73 रुपये पहुंच पाता है। यानी 35-36 प्रतिशत से कुछ ज्यादा।

ओटीटी प्लैटफॉर्म का अलग हिसाब लेकिन, अब ओटीटी प्लैटफॉर्म्स भी फिल्में और वेब सीरीज बनवाते हैं और पूरा खर्च उठाते हैं। तब प्रोड्यूसर को पैसे की कोई चिंता नहीं होती है। फिल्म या वेब सीरीज ने कितनी कमाई की, इस चिंता से प्रोड्यूसर मुक्त होते हैं। तब प्रोड्यूसर को अपनी फीस मिल जाती है, भले वह फिल्म या वेब सीरीज चले या नहीं। शोबू यार्लगड्डा कहते हैं कि इस मॉडल में प्रोड्यूसर के लिए एक नुकसान की भी बात है। अगर फिल्म या वेबसीरीज ने बहुत अच्छी कमाई कर ली, तब भी प्रोड्यूसर को कुल लागत का 10 से 15 प्रतिशत ही मिलेगा।

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ध्यान रहे कि सिनेमाघरों से होने वाली कमाई किसी फिल्म से होने वाली कुल कमाई का एक हिस्सा भर है। प्रोड्यूसर फिल्म के डिजिटल यानी ओटीटी राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स और ओवरसीज राइट्स भी बेचता है। इनके अलावा ब्रैंड प्लेसमेंट से भी कमाई होती है। इन्हीं सब वजहों से कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज परफॉर्म करने के बावजूद प्रोड्यूसर को मुनाफा दिलवा देती है।

Disclaimer: यह लेख अलग-अलग रिपोर्टों पर आधारित है। मिंट हिंदी लेख में बताए गए आंकड़ों की पुष्टि नहीं करता है।

About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।