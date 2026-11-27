BSNL- MTNL Assets: सरकारी टेलीकॉम कंपनियों भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) की संपत्तियों से पैसा जुटाने की प्रक्रिया तैयारी तेज हो गई है। सरकार ने दोनों कंपनियों की करीब ₹1,300 करोड़ की संपत्तियों से जुड़े प्रस्तावों पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब दोनों कंपनियों पर कर्ज का बड़ा बोझ है।

वित्त वर्ष 2025-26 के अंत में एमटीएनएल पर करीब ₹40,000 करोड़ की देनदारी थी। वहीं, BSNL की देनदारी करीब ₹28,000 करोड़ थी। इस तरह दोनों कंपनियों पर कुल बोझ लगभग ₹68,000 करोड़ पहुंच गया था। सरकार मकसद ऐसी जमीन और दूसरी संपत्तियों का आर्थिक इस्तेमाल करना है, जिनका मौजूदा परिचालन में पूरा उपयोग नहीं हो रहा है।

₹ 1,300 करोड़ की संपत्तियों पर क्या हुआ? राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम ( National Land Monetization Corporation Limited - NLMC) के बोर्ड की 22वीं बैठक में BSNL और MTNL की संपत्तियों से जुड़े प्रस्ताव रखे गए। इनका कुल आकलन करीब ₹1,300 करोड़ है। बोर्ड ने इन प्रस्तावों और संपत्तियों के मूल्यांकन पर विचार किया। अब इन्हें सरकारी नियमों के तहत आगे की प्रक्रिया के लिए बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब है कि संपत्तियों की बिक्री अभी पूरी नहीं हुई है। ₹1,300 करोड़ की रकम भी सरकार को अभी प्राप्त नहीं हुई है।

इस वित्त वर्ष में ₹ 15,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य NLMC इस वित्त वर्ष में अलग-अलग केंद्रीय सरकारी कंपनियों की संपत्तियों से करीब ₹15,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में अब तक ₹9,000 करोड़ से अधिक की संपत्तियों से पैसा जुटाया जा चुका है। बीएसएनएल और एमटीएनएल के नए प्रस्ताव इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। सरकार उन जमीनों और इमारतों को बेचने की योजना पर काम कर रही है, जिनका संबंधित सरकारी कंपनियों के रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल नहीं हो रहा है।

दिल्ली और मुंबई की 17 संपत्तियों का भी मूल्यांकन NLMC अपने पास मौजूद संपत्तियों को भी बिक्री के लिए बाजार में लाने की तैयारी कर रही है। बोर्ड ने दिल्ली और मुंबई में मौजूद 17 आवासीय संपत्तियों की मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार किया है। ये संपत्तियां बंद हो चुकी केंद्रीय सरकारी कंपनियों से मिली थीं। इससे पहले NLMC प्रयागराज और चेन्नई में अपनी आवासीय संपत्तियों की ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। दिल्ली और मुंबई की संपत्तियों को भी आगे बिक्री के लिए लाया जा सकता है।

264 जमीन के टुकड़ों से ₹ 584.40 करोड़ की सबसे ऊंची बोली NLMC ने विशाखापत्तनम में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) की ओर से दो ई-नीलामी कराई थीं। ये नीलामी 12 अक्टूबर और 3 नवंबर 2026 को हुई थीं। इनमें 264 जमीन के टुकड़ों के लिए कुल ₹584.40 करोड़ की सबसे ऊंची बोलियां मिलीं। NLMC के लिए यह पहली ऐसी प्रक्रिया थी, जिसमें उसने शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी ई-नीलामी खुद संभाली।

क्या है NLMC की भूमिका? सरकार ने 2022 में वित्त मंत्रालय के तहत NLMC की स्थापना की थी। इसका काम सरकारी कंपनियों और अन्य सरकारी संस्थाओं की अतिरिक्त जमीन और इमारतों की पहचान करना है। यह संस्था इन संपत्तियों का मूल्यांकन कराने और उनकी बिक्री की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में मदद करती है। संपत्तियों का मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र एजेंसियों की मदद ली जाती है।

मूल्यांकन पूरा होने के बाद सरकार और NLMC मिलकर बिक्री के लिए शुरुआती कीमत तय करते हैं। इसके बाद संभावित खरीदारों से संपर्क किया जाता है। बीएसएनएल और एमटीएनएल की संपत्तियों से जुड़े ₹1,300 करोड़ के प्रस्ताव भी इसी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेंगे।

कितना है कंपनियों पर कर्ज? सरकार के सामने इन दोनों कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधारना एक बड़ी चुनौती है। MTNL के ऊपर वित्त वर्ष 2025-26 के आखिर तक करीब 40,000 करोड़ रुपये की देनदारियां थीं। वहीं BSNL के ऊपर इसी अवधि में करीब 28,000 करोड़ रुपये की देनदारियां थीं। दोनों कंपनियों पर कुल मिलाकर लगभग 68,000 करोड़ रुपये की देनदारियां हैं। सरकार संपत्तियों को बेचकर मिलने वाले पैसे से इन कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहती है।

पहले भी बिकी हैं संपत्तियां बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब कर्ज चुकाने के लिए कंपनियों की सम्पत्तियां बेची जा रही हैं। इससे पहले भी NLMC ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 9,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की सरकारी सम्पत्तियों का मॉनेटाइजेशन किया है।