BYD Denza D9 Features: ₹1 करोड़ की इलेक्ट्रिक MPV में क्या मिलेगा खास? जानिए एक बार चार्ज करने में कितने KM चलेगी

BYD Electric MPV in India: मिडिल क्लास के लिए लाखों की कार खरीदना भी सपना रहता है और कुछ लोग इसे कार लोन की मदद से पूरा करते हैं, लेकिन अब भारतीय ऑटो बाजार में जल्द ही एक ऐसी लग्जरी इलेक्ट्रिक MPV की एंट्री होने जा रही है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपये तक हो सकती है। BYD की लग्जरी कार ब्रांड Denza अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक MPV D9 को भारत में पेश करने की तैयारी में है।
Denza कुछ दिन बाद 13 नवंबर को भारतीय बाजार में अपनी शुरुआत करने जा रही है। इस दौरान कंपनी Denza D9 के साथ स्पोर्टी इलेक्ट्रिक कार Z9 GT को भी पेश किया जाएगा। कंपनी के पेश करने से पहले ही Denza D9 की पहली झलक भारत में दिख गई है।
Denza D9 की कीमत भारतीय बाजार में करीब 80 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रहने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो यह देश के महंगे इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में शामिल हो जाएगी। इसका मुकाबला MG M9 जैसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक MPV से होगा। वहीं, अपने साइज, लग्जरी और सुविधाओं के दम पर यह Toyota Vellfire के सामने भी एक ऑल-इलेक्ट्रिक विकल्प पेश करेगी।
इस कार को खासतौर पर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो बड़ी फैमिली कार के साथ प्रीमियम सुविधाएं चाहते हैं। इसमें सिर्फ ड्राइविंग अनुभव ही नहीं, बल्कि पीछे बैठने वाले यात्रियों के आराम का भी खास ध्यान रखा गया है।अंतरराष्ट्रीय मॉडल में सात सीटों वाला लेआउट दिया गया है। इसमें दूसरी रो में अलग-अलग कैप्टन सीट्स मिलती हैं, जिन्हें खासतौर पर पीछे बैठने वाले यात्रियों के आराम को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।इन सीटों में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ ही वेंटिलेशन, हीटिंग और मसाज जैसे फंक्शन मिलते हैं। लंबी दूरी की यात्रा के दौरान ये सुविधाएं यात्रियों को ज्यादा आराम दे सकती हैं।
Denza D9 की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी और ड्राइविंग रेंज है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका इलेक्ट्रिक वर्जन 103.36kWh के BYD Blade बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है। कंपनी के मुताबिक, ये बैटरी एक बार फुल चार्ज होने पर WLTP साइकिल के तहत 520 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। इसका मतलब है कि अगर आप दिल्ली से लखनऊ जाना चाहते हैं, तो आप एक बार के चार्ज में पहुंच जाएंगे। हालांकि, अलग-अलग परिस्थितियों में मिलने वाली रेंज कम हो सकती है।
|फीचर
|डिटेल
|बॉडी टाइप
|लग्जरी इलेक्ट्रिक MPV
|सीटिंग कैपेसिटी
|7 सीट
|बैटरी पैक
|103.36kWh BYD Blade Battery
|दावा की गई रेंज
|520 किलोमीटर तक (WLTP)
|ड्राइव कॉन्फिगरेशन
|FWD और AWD
|FWD पावर
|313hp
|FWD टॉर्क
|360Nm
|AWD पावर
|374hp
|AWD टॉर्क
|470Nm
|फ्रंट सीट्स
|इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, हीटिंग, वेंटिलेशन, मसाज और मेमोरी
|दूसरी रो की सीट्स
|इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज
|इंफोटेनमेंट स्क्रीन
|15.6 इंच
|डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
|10.25 इंच
|साउंड सिस्टम
|14-स्पीकर Dynaudio
|सनरूफ
|पैनोरमिक
|क्लाइमेट कंट्रोल
|3-जोन
|अन्य सुविधाएं
|एम्बिएंट लाइटिंग, पावर्ड स्लाइडिंग डोर, सॉफ्ट-क्लोज फंक्शन
|सेफ्टी
|ADAS, 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर, TPMS
|अनुमानित कीमत
|₹80 लाख से ₹1 करोड़ (एक्स-शोरूम)
ग्लोबल मार्केट में Denza D9 इलेक्ट्रिक वर्जन दो अलग-अलग कॉन्फिगरेशन में है। इसमें फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) और ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का विकल्प मिलता है।हालांकि, भारत में कंपनी कौन-सा कॉन्फिगरेशन पेश करेगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।