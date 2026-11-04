Canva Layoffs: AI के दौर में बदली डिजाइन कंपनी की रणनीति, 1,271 कर्मचारियों पर गिरेगी गाज, मिलेंगे इतने पैसे

Canva Layoffs: दुनियाभर में करोड़ों लोगों को डिजाइन बनाने की सुविधा देने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैनवा (Canva) ने अपने कारोबार में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। कंपनी ने ग्लोबल लेवल पर 1,271 कर्मचारियों की छंटनी करने का ऐलान किया है। यह संख्या कंपनी के कुल कर्मचारियों का करीब 22 फीसदी है। इस फैसले के तहत कुछ कर्मचारियों की नौकरी जाएगी, कुछ की भूमिका बदली जाएगी, जबकि कुछ को दूसरे शहरों में ट्रांसफर किया जा सकता है।

ब्लूमबर्ग के अनुसार, कैनवा की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेलानी पर्किन्स ने कर्मचारियों के लिए एक नोट में बताया है कि कंपनी के लगभग 1,271 लोगों की नौकरी पर संकट है। उनकी भूमिकाएं बदल दी जाएंगी या उन्हें मुख्य केंद्रों (सेंट्रल हब्स) में ट्रांसफर किया जा सकता है। यह नोट बुधवार को कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया। उन्होंने इसे कंपनी के 13 साल के इतिहास का सबसे कठिन फैसला बताया है। कंपनी का कहना है कि पिछले एक दशक में पहली बार उसकी ग्रोथ की रफ्तार धीमी हुई है। ऐसे में कारोबार को नए सिरे से व्यवस्थित करना जरूरी हो गया है।

कैनवा में क्यों हो रही है छंटनी निवेशकों ने इन कंपनियों की वैल्यू से अरबों डॉलर कम कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि एंथ्रोपिक पीबीसी (Anthropic PBC) के 'क्लॉड' (Claude) जैसी नई टेक्नोलॉजी से उनका कारोबार खत्म हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों को विशेष प्रोग्रामों के बिना ही खुद से अधिक काम करने में सक्षम बना रहा है, जबकि कंपनियां कम कर्मचारियों के साथ काम चलाने के लिए AI का उपयोग कर रही हैं।

नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को क्या मिलेगा? जब किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाला जाता है, तो उसे 'सेवरेंस पैकेज' (नौकरी छूटने पर मिलने वाला पैकेज) दिया जाता है। यह अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग हो सकता है, लेकिन आमतौर पर इसमें कुछ महीनों की सैलरी और कुछ अन्य लाभ शामिल होते हैं। लेकिन कैनवा इससे भी आगे बढ़कर कुछ और दे रहा है। कंपनी नौकरी से निकाले गए लोगों को कुछ फ्री चीजें दे रही है, जिसमें एक मैकबुक भी शामिल है।

मेमो के अनुसार, सभी 1,271 कर्मचारियों को कंपनी का मैकबुक अपने पास रखने की अनुमति होगी। पर्किन्स ने बताया कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कंपनी छोड़ने के बाद भी उनके पास एक लैपटॉप रहे। उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि हर किसी के पास अपना निजी लैपटॉप नहीं होता है। हालांकि यह बताना मुश्किल है कि कैनवा ने अपने कर्मचारियों को कौन से मैकबुक दिए थे, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि ये डिवाइस काफी नए होंगे।

प्रभावित कर्मचारियों को फ्री मैकबुक के साथ-साथ, कैनवा लिंक्डइन प्रीमियम का एक साल का सब्सक्रिप्शन भी दे रहा है। यह एक व्यापक सपोर्ट पैकेज का हिस्सा है, जिसमें वन-टू-वन करियर कोचिंग और इंटरव्यू की तैयारी शामिल है। कैनवा का कहना है कि वह अपनी 'टैलेंट एक्विजिशन टीम' के सदस्यों को भी इस काम में लगाएगा, ताकि वे लोगों को उनके रिज्यूमे की समीक्षा करने और इंटरव्यू की प्रैक्टिस करने में मदद कर सकें, जिससे उन्हें अपना अगला अवसर मिल सके।

प्रभावित कर्मचारियों को मिलेगी 6 महीने की सैलरी कंपनी के अनुसार, सभी प्रभावित कर्मचारियों को कम से कम 6 महीने की सैलरी मिलेगी। कंपनी उन कर्मचारियों के लिए 'वन-ईयर वेस्टिंग क्लिफ' (एक साल की अनिवार्य सेवा अवधि) को भी हटाने की तैयारी में है, जो पिछले एक साल के दौरान कंपनी से जुड़े थे। इसका मतलब यह है कि अगर किसी कर्मचारी को कंपनी से जुड़ने के एक साल के भीतर ही निकाल दिया जाता है, तो भी वह कंपनी में इक्विटी पाने का हकदार होगा।