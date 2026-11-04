Canva Layoffs: AI के दौर में बदली डिजाइन कंपनी की रणनीति, 1,271 कर्मचारियों पर गिरेगी गाज, मिलेंगे इतने पैसे

Canva Layoffs: दुनियाभर में करोड़ों लोगों को डिजाइन बनाने की सुविधा देने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैनवा (Canva) ने अपने कारोबार में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। कंपनी ने ग्लोबल लेवल पर 1,271 कर्मचारियों की छंटनी करने का ऐलान किया है। यह संख्या कंपनी के कुल कर्मचारियों का करीब 22 फीसदी है। इस फैसले के तहत कुछ कर्मचारियों की नौकरी जाएगी, कुछ की भूमिका बदली जाएगी, जबकि कुछ को दूसरे शहरों में ट्रांसफर किया जा सकता है।

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ब्लूमबर्ग के अनुसार, कैनवा की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेलानी पर्किन्स ने कर्मचारियों के लिए एक नोट में बताया है कि कंपनी के लगभग 1,271 लोगों की नौकरी पर संकट है। उनकी भूमिकाएं बदल दी जाएंगी या उन्हें मुख्य केंद्रों (सेंट्रल हब्स) में ट्रांसफर किया जा सकता है। यह नोट बुधवार को कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया। उन्होंने इसे कंपनी के 13 साल के इतिहास का सबसे कठिन फैसला बताया है। कंपनी का कहना है कि पिछले एक दशक में पहली बार उसकी ग्रोथ की रफ्तार धीमी हुई है। ऐसे में कारोबार को नए सिरे से व्यवस्थित करना जरूरी हो गया है।

कैनवा में क्यों हो रही है छंटनी निवेशकों ने इन कंपनियों की वैल्यू से अरबों डॉलर कम कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि एंथ्रोपिक पीबीसी (Anthropic PBC) के 'क्लॉड' (Claude) जैसी नई टेक्नोलॉजी से उनका कारोबार खत्म हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों को विशेष प्रोग्रामों के बिना ही खुद से अधिक काम करने में सक्षम बना रहा है, जबकि कंपनियां कम कर्मचारियों के साथ काम चलाने के लिए AI का उपयोग कर रही हैं।

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नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को क्या मिलेगा? जब किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाला जाता है, तो उसे 'सेवरेंस पैकेज' (नौकरी छूटने पर मिलने वाला पैकेज) दिया जाता है। यह अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग हो सकता है, लेकिन आमतौर पर इसमें कुछ महीनों की सैलरी और कुछ अन्य लाभ शामिल होते हैं। लेकिन कैनवा इससे भी आगे बढ़कर कुछ और दे रहा है। कंपनी नौकरी से निकाले गए लोगों को कुछ फ्री चीजें दे रही है, जिसमें एक मैकबुक भी शामिल है।

मेमो के अनुसार, सभी 1,271 कर्मचारियों को कंपनी का मैकबुक अपने पास रखने की अनुमति होगी। पर्किन्स ने बताया कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कंपनी छोड़ने के बाद भी उनके पास एक लैपटॉप रहे। उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि हर किसी के पास अपना निजी लैपटॉप नहीं होता है। हालांकि यह बताना मुश्किल है कि कैनवा ने अपने कर्मचारियों को कौन से मैकबुक दिए थे, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि ये डिवाइस काफी नए होंगे।

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प्रभावित कर्मचारियों को फ्री मैकबुक के साथ-साथ, कैनवा लिंक्डइन प्रीमियम का एक साल का सब्सक्रिप्शन भी दे रहा है। यह एक व्यापक सपोर्ट पैकेज का हिस्सा है, जिसमें वन-टू-वन करियर कोचिंग और इंटरव्यू की तैयारी शामिल है। कैनवा का कहना है कि वह अपनी 'टैलेंट एक्विजिशन टीम' के सदस्यों को भी इस काम में लगाएगा, ताकि वे लोगों को उनके रिज्यूमे की समीक्षा करने और इंटरव्यू की प्रैक्टिस करने में मदद कर सकें, जिससे उन्हें अपना अगला अवसर मिल सके।

प्रभावित कर्मचारियों को मिलेगी 6 महीने की सैलरी कंपनी के अनुसार, सभी प्रभावित कर्मचारियों को कम से कम 6 महीने की सैलरी मिलेगी। कंपनी उन कर्मचारियों के लिए 'वन-ईयर वेस्टिंग क्लिफ' (एक साल की अनिवार्य सेवा अवधि) को भी हटाने की तैयारी में है, जो पिछले एक साल के दौरान कंपनी से जुड़े थे। इसका मतलब यह है कि अगर किसी कर्मचारी को कंपनी से जुड़ने के एक साल के भीतर ही निकाल दिया जाता है, तो भी वह कंपनी में इक्विटी पाने का हकदार होगा।

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हेल्थकेयर सुविधाएं जारी रहेंगी इसके अलावा, जिन देशों में कैनवा (Canva) अभी हेल्थकेयर कवरेज की सुविधा दे रही है, वहां वह 12 महीनों तक यह कवरेज जारी रहेगी। कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों को भी एक साल तक 'कैनवा केयर' (Canva Care) का फायदा मिलता रहेगा। बता दें कि कैनवा केयर कंपनी की ओर से कर्मचारियों के लिए एक सहायता कार्यक्रम है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।