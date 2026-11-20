CtrlS Data Center: बिहार में भी डेटासेंटर की स्थापना होगी। देसी कंपनी क्रंट्रोलएस (CtrlS) ने बिहार सरकार के साथ 100 अरब रुपये के निवेश प्रस्ताव पर दस्तखत किया। डेटा सेंटर बिहार की राजधानी पटना में बनेगा जिसकी क्षमता 150 मेगावाट होगी। इस डेटासेंटर से 400 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
डेटासेंटर्स एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ हैं। इस कारण, देशभर में डेटासेंटर की स्थापना की जा रही है। एचसीएल टेक, एलएंडटी जैसी देसी कंपनियों के साथ-साथ कई विदेशी कंपनियां भी भारत में अपने डेटा सेंटर्स बना रही हैं। बिहार में कंट्रोलएस का डेटा सेंटर वर्ष 2029-30 तक ऑपरेशनल हो जाएगा जिसमें 400 लोगों को नौकरियां मिलेंगी।
इस प्रॉजेक्ट से मिलने वाले रोजगार में सीधे डेटा सेंटर के संचालन से जुड़ी नौकरियों के साथ-साथ यहां सेवाएं देने वाले ग्राहकों के माध्यम से पैदा होने वाले रोजगार भी शामिल हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 400 नौकरियों में करीब 100 पद डेटा सेंटर परिसर में होंगे, जबकि 300 नौकरियां यहां सेवाएं लेने वाली कंपनियों और ग्राहकों से जुड़ी होंगी।
कंट्रोलएस के सीईओ श्रीधर पिन्नापुरेडी ने कहा, 'इस समझौता ज्ञापन के जरिए हम बिहार में बड़ा निवेश लाएंगे, साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे और इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में योगदान देंगे।' कंपनी ने अक्तूबर महीने में कहा था कि वह बोध गया में भी 100 अरब रुपये के खर्च से ही डेटा सेंटर की स्थापना करेगी।
इस परियोजना को बिहार में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिहाज से अहम माना जा रहा है। हालांकि, इतनी बड़ी क्षमता वाले डेटा सेंटर के संचालन के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति, मजबूत इंटरनेट कनेक्टिविटी और आधुनिक कूलिंग व्यवस्था भी जरूरी होगी। इन सुविधाओं का विकास बिहार में दूसरे डिजिटल और टेक्नोलॉजी आधारित निवेश को आकर्षित करने में मदद कर सकता है।
डेटा सेंटर में क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा स्टोरेज और डिजिटल सेवाओं से जुड़ा काम किया जाता है। ऐसे केंद्रों की मौजूदगी से सरकारी संस्थानों, बैंकों, ई-कॉमर्स कंपनियों और टेक्नोलॉजी कंपनियों को डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज की सुविधाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकती हैं। इससे डेटा ट्रांसफर में लगने वाला समय भी कम हो सकता है।
बिहार सरकार ने अपनी आईटी पॉलिसी में डेटा सेंटर को प्राथमिकता वाले निवेश क्षेत्रों में शामिल किया है। कंट्रोलएस ने पिछले महीने पटना में एक डेटा सेंटर का उद्घाटन किया था, जिसकी मौजूदा क्षमता 12 मेगावाट है। कंपनी अभी देश भर में 19 डेटा सेंटर चला रही है और 2030 तक इसकी कुल क्षमता 4.4 गीगावाट होने का अनुमान है।
टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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