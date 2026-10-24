DA Hike Announcement 2026: 60% से 63% बढ़ सकता है महंगाई भत्ता! 28 अक्टूबर पर टिकी नजरें, जानें पिछले 5 साल का ट्रेंड

DA Hike Announcement 2026: केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। जुलाई 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते (DA) पर सरकार ने अब तक आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। अक्टूबर में कई मौकों पर घोषणा की उम्मीद जगी थी, लेकिन कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी। अब सबकी नजर 28 अक्टूबर 2026 को संभावित केंद्रीय कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई है। हालांकि, इस दिन DA बढ़ोतरी का ऐलान होगा, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है।
सरकार साप्ताहिक कैबिनेट बैठकों के बाद अलग-अलग क्षेत्रों के लिए कई बड़ी घोषणाएं करती है। चूंकि DA और महंगाई राहत (DR) का असर एक करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ता है, इसलिए सरकार अक्सर कैबिनेट बैठक के बाद इनमें बढ़ोतरी की घोषणा करती है। इसलिए, इस बात की संभावना है कि सरकार अगली कैबिनेट बैठक में इसकी घोषणा कर सकती है, जो 28 अक्टूबर को हो सकती है।
हालांकि, कैबिनेट बैठक के बाद ही DA में बढ़ोतरी की घोषणा करना कोई तय नियम नहीं है। वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग, कैबिनेट की घोषणा का इंतज़ार किए बिना ही DA में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर सकता है।
उम्मीद जताई जा रही थीं कि सरकार अक्टूबर के पहले हफ्ते में DA (महंगाई भत्ते) में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है, लेकिन 6 अक्टूबर को हुई महीने की पहली कैबिनेट बैठक में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई। कई विशेषज्ञों का मानना था कि इस बढ़ोतरी की घोषणा 14 अक्टूबर को महीने की दूसरी साप्ताहिक बैठक में की जाएगी। हालांकि, सरकार ने उसी दिन रेलवे कर्मचारियों के लिए परफॉरमेंस-लिंक्ड बोनस को मंजूरी दे दी, लेकिन DA (महंगाई भत्ते) में बढ़ोतरी के बारे में चुप्पी साध ली।
16 अक्टूबर को सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नॉन-परफॉरमेंस लिंक्ड बोनस (नॉन-PLB) की घोषणा की, लेकिन DA के बारे में कोई घोषणा नहीं की। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि दशहरा के एक दिन बाद, बुधवार (21 अक्टूबर) को होने वाली कैबिनेट बैठक के बाद सरकार बढ़ोतरी की घोषणा करेगी। लेकिन उनकी उम्मीदें टूट गईं, क्योंकि सरकार ने साप्ताहिक बैठक ही नहीं की।
ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयीज फेडरेशन (AINPSEF) के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि DA की नई दर जुलाई-दिसंबर 2026 की अवधि के लिए लागू होगी। अगर सरकार इस महीने इसकी घोषणा कर देती है तो कर्मचारियों को नवंबर के अंत में मिलने वाली सैलरी के साथ जुलाई-अक्टूबर का बकाया (एरियर) भी मिल जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वेतन की गणना एक महीने की 15 तारीख से अगले महीने की 15 तारीख तक की जाती है।
DA की गणना के लिए, जुलाई 2025 से जून 2026 तक की औसत रिटेल महंगाई दर को आधार माना जाएगा। DA की गणना के फॉर्मूले में इस औसत महंगाई दर को लागू करने पर, DA में 3 फीसदी अंकों की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि मौजूदा DA दर 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो सकता है।
कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के आधार पर DA मिलता है। जब DA बढ़ता है, तो उनकी कुल ग्रॉस सैलरी भी बढ़ जाती है। सैलरी का एक और हिस्सा ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA) है, ह भी DA में शामिल होता है। इससे DA में बढ़ोतरी होने पर यह भी बढ़ जाता है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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