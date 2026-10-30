Diwali 2026 Car Discounts: SUV खरीदें और बचाएं ₹90 हजार! दिवाली पर इन 5 कार कंपनियों ने खोला ऑफर्स का पिटारा

Diwali 2026 Car Discounts: अगर इस दिवाली आप नई SUV खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। इस फेस्टिव सीजन पर 5 बड़ी कार कंपनियां एसयूवी पर बंपर डिस्काउंट दे रही हैं। उनमें से एक कंपनी ने तो एसयूवी पर 90 हजार का ऑफर्स के साथ डिस्काउंट दे रही हैं।

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इन गाड़ियों की लिस्ट में Skoda Kylaq, Tata Nexon, Nissan Magnite, Renault Kiger और Kia Syros शामिल हैं। इन पर अधिकतम 90,000 रुपये तक के फायदे दिए जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप नई SUV खरीदने की तैयारी में हैं तो इन ऑफर्स के बारे में जान लेना फायदेमंद हो सकता है।

Skoda Kylaq पर 90,000 रुपये तक की छूट अगर आप इस दिवाली नई Skoda Kylaq घर लाने की सोच रहे हैं, तो इस कार को खरीदने पर आपको 90 हजार तक की बचत हो जाएगी। इसमें 40,000 रुपये तक की सीधी डीलर छूट शामिल है। इसके अलावा पुरानी कार एक्सचेंज करने पर 30,000 रुपये तक का बोनस और पात्र ग्राहकों को 20,000 रुपये तक का कॉर्पोरेट या लॉयल्टी बोनस मिल सकता है। बता दें कि Skoda Kylaq की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.60 लाख रुपये है।

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Tata Nexon पर 75,000 रुपये तक का फायदा Tata Nexon पर इस दिवाली बंपर छूट मिल रही है। इसके चुनिंदा टर्बो-पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट्स पर 75,000 रुपये तक के कुल बेनेफिट्स दिए जा रहे हैं। इनमें Smart+, Pure और Pure+ सीरीज जैसे वेरिएंट शामिल हैं। ऑफर में 10,000 रुपये का कैश डिस्काउंट, 45,000 रुपये का इंटरवेंशन स्कीम बेनेफिट और 20,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस शामिल है।

Nissan Magnite पर 72,000 रुपये तक की बचत Nissan Magnite को खरीदने पर भी इस दिवाली ग्राहकों को फायदा होने वाला है। कंपनी इस SUV के Visia AMT वेरिएंट पर 72,000 रुपये तक के कुल फायदे दे रही है। वहीं, टर्बो-पेट्रोल मैनुअल और चुनिंदा CVT ऑटोमैटिक वेरिएंट्स पर 71,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है।बता दें कि Nissan Magnite की एक्स-शोरूम कीमत 5.69 लाख रुपये से 10.99 लाख रुपये के बीच है।

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Renault Kiger पर 65,000 रुपये तक का फायदा अगर आप Renault Kiger खरीदने का सोच रहे हैं, तो इस एसयूवी पर भी आपको बंपर डिस्काउंट मिलने वाला है। इस एसयूवी को खरीदने पर ग्राहकों को 65,000 रुपये तक के कुल बेनेफिट्स मिल रहे हैं। कंपनी के 2026 मॉडल्स के Evolution+, Techno और Emotion ट्रिम्स पर 25,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा पुरानी कार एक्सचेंज करने पर 25,000 रुपये तक का बोनस मिल सकता है। वहीं, पात्र ग्राहकों को जरूरी दस्तावेज जमा करने पर 10,000 रुपये का लॉयल्टी सपोर्ट और 5,000 रुपये का कॉर्पोरेट बेनेफिट दिया जा रहा है। Renault Kiger की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.81 लाख रुपये है।

वहीं ऑफर वाली इन एसयूवी की लिस्ट में Kia Syros का नाम भी शामिल है। ये उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है जो कॉम्पैक्ट साइज में थोड़ा प्रीमियम विकल्प तलाश रहे हैं। कंपनी इस SUV पर 55,000 रुपये तक के कुल बेनेफिट्स दे रही है।ऑफर के तहत 20,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 20,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस शामिल है। इसके अलावा पात्र ग्राहकों को 15,000 रुपये तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल सकता है। Kia Syros की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.42 लाख रुपये है।

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About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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