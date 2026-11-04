दिवाली की थाली से शॉपिंग कार्ट तक महंगाई का कब्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान 7% और मिठाइयां 15% महंगी

Diwali Price Hike: इस बार दिवाली के मौके पर घर सजाने से लेकर मिठाई और गिफ्ट खरीदने तक, सबकुछ महंगा साबित हो रहा है। दिवाली और छठ की खरीदारी कर रहे लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। टीवी, एसी जैसे घरेलू उपकरणों की कीमतें बढ़ गई हैं। वहीं पारंपरिक मिठाइयों के दाम भी आसमान छू रही हैं। सूखे मेवों में पिस्ता के दाम लगभग दोगुने हो गए हैं। ऐसे में त्योहार की खरीदारी के लिए लोगों को पहले से ज्यादा बजट बनाना पड़ सकता है।

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यह बढ़ोतरी भारत के सबसे बड़े शॉपिंग सीजन के दौरान हो रही है। हालांकि, रिटेलर्स को बिक्री मूल्य में अच्छी वृद्धि की उम्मीद है, लेकिन बेचे गए उत्पादों की संख्या में उतनी तेजी से बढ़ोतरी के आसार कम नजर आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर विजय सेल्स ने इस त्योहारी सीजन में वैल्यू के मामले में करीब 20 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई है। इसका एक कारण कीमतों में बढ़ोतरी है; वहीं, यूनिट वॉल्यूम में वृद्धि सिंगल डिजिट में रहने की संभावना जताई गई है।

किस्तों में ज्यादा हो रही है खरीदारी मनीकंट्रोल में छपी खबर के मुताबिक, विजय सेल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश गुप्ता ने कहा कि लोग किस्तों में लोग ज्यादा सामान खरीद रहे हैं। अब लगभग 70 फीसदी खरीदारी लोग EMI के जरिए कर रहे हैं। इससे ग्राहकों को आर्थिक बोझ महसूस नहीं होता है। त्योहारी सीजन बहुत अच्छा रहा है। हमें उम्मीद है कि वैल्यू के लिहाज से ग्रोथ डबल डिजिट में रहेगी। वहीं यूनिट वॉल्यूम की ग्रोथ सिंगल डिजिट में रहेगी। ग्राहक अब अधिक समझदारी से खरीदारी कर रहे हैं।

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इलेक्ट्रॉनिक सामान हुए महंगे हायर, एलजी और ब्लू स्टार जैसी कंज्यूमर ड्यूरेबल निर्माता कंपनियों ने एयर कंडीशनर और टेलीविजन जैसी श्रेणियों में कीमतें लगभग 3-7 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। कंपनियों ने इसके पीछे इनपुट और कंपोनेंट की लागत में हुई बढ़ोतरी का हवाला दिया है। इधर कच्चे माल की बढ़ती लागत का असर हैवेल्स इंडिया में नजर आने लगा है।

कंपनी ने दिसंबर तिमाही के दौरान 5-7 फीसदी तक दाम बढ़ाने की तैयारी की है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब त्योहारों के समय लोग छूट और अन्य ऑफर का इंतजार करते हैं। रिटेल विक्रेताओं का कहना है कि खरीदारी करने से पहले उपभोक्ता उत्पादों की विशेषताओं और कीमतों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं।

मिठाइयां और सूखे मेवे हुए महंगे पारंपरिक मिठाइयां और महंगी हो गई हैं, क्योंकि मिठाई बनाने वालों को दूध, खोया, चीनी, मेवे और पैकेजिंग की बढ़ती लागत का सामना करना पड़ रहा है। नाम न छापने की शर्त पर दुकान चेन के एक प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी ने दिवाली से पहले कीमतें लगभग 15 फीसदी बढ़ा दी हैं। इससे अब ग्राहक कम मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मिठाइयों और पारंपरिक मिठाइयों की मांग खत्म नहीं होती है। मिठाइयां ज्यादा महंगी होने की वजह से लोग कम मात्रा में खरीदारी करते हैं।

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इधर सूखे मेवे की कीमतों में भी आग लगी हुई है। त्योहारों पर गिफ्ट के तौर पर दिए जाने वाले ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में भारी उछाल आया है। इसकी वजह ये है कि प्रमुख उत्पादक देशों में फसल खराब हो गई है। बादाम की कीमत पिछले दिवाली के करीब 800 से 900 रुपए प्रति किलो के मुकाबले अब 1,000 से 1,200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। वहीं, पिस्ता जो पिछले साल करीब 900 रुपए किलो मिल रहा था, अब 1,500 से 2,100 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। मतलब त्योहारों पर मिठाई का डिब्बा खरीदना इस बार महंगा पड़ सकता है।

बढ़ गए चीनी और दूध के दाम उत्तर प्रदेश की मंडियों में चीनी की कीमतें पिछले महीने के 4,800 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 5,700 रुपये प्रति क्विंटल हो गई हैं, जिससे मिठाई बनाने वालों पर लागत का बोझ और बढ़ गया है। दूध की कीमतें भी बढ़ रही हैं। पिछले हफ्ते, कर्नाटक कैबिनेट ने नंदिनी दूध की कीमत में 8 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी को मंजूरी दी।

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हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर और मैरिको जैसी FMCG कंपनियों ने इस साल की शुरुआत में कीमतों में बढ़ोतरी की, ताकि इनपुट लागत में हुई वृद्धि की भरपाई की जा सके। इससे रोजमर्रा के पैक्ड उपभोक्ता उत्पादों पर होने वाला खर्च बढ़ गया है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।