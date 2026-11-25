US tariff on India: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने बुधवार को भारत से आयातित वस्तुओं पर 17 प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया। यूएसटीआर ने आरोप लगाया कि भारत में औद्योगिक क्षमता जरूरत से ज्यादा बढ़ने से अमेरिकी कंपनियों के हितों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके साथ ही यूएसटीआर ने कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौता नहीं होने की स्थिति में यह शुल्क बढ़कर 25 प्रतिशत हो जाएगा।

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USTR के तहत भारत पर टैरिफ लगाने का प्रस्ताव ये टैरिफ यूएसटीआर की धारा 301 के तहत 16 अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ शुरू की गई जांच का हिस्सा हैं। यह जांच उन देशों की नीतियों से जुड़ी है, जिनके कारण जरूरत से अधिक औद्योगिक उत्पादन होता है। न्यूज वेबसाइट 'एक्सियोस' ने एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा कि प्रस्तावित शुल्कों को बंधुआ मजदूरी और कुछ विशेष क्षेत्रों से संबंधित पहले से लागू शुल्कों के साथ जोड़कर नहीं लगाया जाएगा।

अमेरिकी उद्योगों को नुकसान पहुंचाने का आरोप यूएसटीआर कई महीनों से इस बात की जांच कर रहा है कि क्या 16 देशों और क्षेत्रों की नीतियां अतिरिक्त उत्पादन को बढ़ावा देती हैं। अमेरिकी पक्ष का मानना है कि इस तरह का उत्पादन वस्तुओं की कीमतों को नीचे लाता है और अमेरिकी उद्योगों को नुकसान पहुंचाता है। यह जांच पिछले मार्च में शुरू हुई थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था टैरिफ इससे पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की ओर से अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) के तहत व्यापक स्तर पर लगाए गए शुल्कों को रद्द कर दिया था। इसके बाद यूएसटीआर ने व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत दो अलग-अलग जांच शुरू की थीं। इनमें से एक जांच बंधुआ मजदूरी से जुड़े निर्यात नियमों के उल्लंघन को लेकर करीब 100 देशों एवं क्षेत्रों के खिलाफ थी, जबकि दूसरी जांच 16 देशों और क्षेत्रों में अतिरिक्त उत्पादन को बढ़ावा देने वाली नीतियों से संबंधित है।