E20 Mission: धीमी पड़ेगी E-20 अभियान की रफ्तार? लागत बढ़ने से टेंशन में इथेनॉल कंपनियां

E-20 Programme: पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की कीमत सामान्य से दोगुनी हो गई है। दूसरी तरफ, इथेनॉल पर भी चिंताजनक खबर आ रही है। इथेनॉल निर्माताओं ने कच्चे माल और ईंधन की बढ़ती लागत पर चिंता जताई है। इनका कहना है कि ऐसा ही रहा तो ई20 कार्यक्रम के लिए पर्याप्त आपूर्ति करने में दिक्कत हो जाएगी।

मक्के की कीमत बढ़ी, लेकिन इथेनॉल की घटी देश के डिस्टीलरी उद्योग की कंपनियों के शीर्ष संगठन 'आयडा' की आयोजित वार्षिक आम सभा में इस पर विचार मंथन हुआ। सभा में मक्के का मूल्य बढ़ने और इस बीच सरकार की ओर से मक्के से बने इथेनॉल के खरीद मूल्य में कटौती को लेकर चिंता जाहिर की गई। इसमें कहा गया कि एक तरफ चीनी की कमी के बीच इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के इस्तेमाल पर रोक लगा देने से उत्पादन कम हो गया है। दूसरी तरफ, सरकार ने मक्के के दाम बढ़ने के बावजूद इससे बनने वाले इथेनॉल की खरीद कीमत में तीन रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। इससे निकट भविष्य में सप्लाई का संकट हो सकता है।

आयडा के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने वार्षिक आम सभा के बाद कहा कि गन्ने से इथेनॉल बनाने पर प्रतिबंध लगाने से सालाना 200 करोड़ लीटर की उपलब्धता कम होगी। इसकी आपूर्ति मक्के से अधिक इथेनॉल बनाकर की जा सकती है, लेकिन मक्के की बढ़ी हुई कीमत और उससे बने इथेनॉल के दाम घटाने से उद्योग में इसके लिए नकारात्मक संकेत गया है। उन्होंने बताया कि पिछले साल मक्का करीब 19 रुपये प्रति किलोग्राम पर उपलब्ध था, जिसकी कीमत इस साल लगभग 27 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं, सरकार ने मक्के से बने इथेनॉल की कीमत में तीन रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। इससे नकारात्मक असर पड़ रहा है।

तेल कंपनियों को किस तरह पर मिल रहा है इथेनॉल? ध्यान रहे कि सरकार ने पिछले सप्ताह इथेनॉल के खरीद मूल्यों की घोषणा की है। यह वह दर है जिस पर ऑइल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल में मिलाने के लिए इथेनॉल खरीदती हैं। मक्के से बने इथेनॉल की कीमत 71.86 रुपये से घटाकर 68.86 रुपये प्रति लीटर की गई है। वहीं, भारतीय खाद्य निगम (FCI) की ओर से आवंटित चावल से बने इथेनॉल की कीमत 58.50 रुपये से बढ़ाकर 60.32 रुपये प्रति लीटर की गई है जबकि टुकड़ा चावल से बने इथेनॉल की कीमत 64 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रखी गई है।

सिंह ने कहा कि डिस्टीलरी उद्योग मक्के से बने इथेनॉल की कीमत 75 रुपये प्रति लीटर करने की मांग कर रहा है ताकि बढ़ती लागत के दबाव को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण पहले ही अनाजों के दाम बढ़ रहे हैं। ईंधन और श्रम की लागत भी बढ़ रही है। कुल मिलाकर इथेनॉल निर्माण की लागत तकरीबन 15 प्रतिशत बढ़ी है।