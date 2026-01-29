Budget 2026: पीएम मोदी ने आर्थिक समीक्षा पर दी प्रतिक्रिया, बताया इसे देश के ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ की व्यापक तस्वीर

Budget 2026 Live Updates: आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 पर काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (CEEW) के फेलो विश्वास चितले ने कहा कि रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अनुकूलन उपायों को विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बनाने की जरूरत पर साफ तौर पर जोर दिया गया है। उनके मुताबिक, इन उपायों को बड़े स्तर पर लागू करने के लिए अलग-अलग तरह के वित्तीय संसाधनों की भूमिका भी अहम बताई गई है।

उन्होंने बताया कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (NAPCC) अपने नौ मिशनों के जरिए खेती, स्वास्थ्य और जंगल व पर्यावरण जैसे अहम क्षेत्रों में अनुकूलन उपायों को आगे बढ़ा रहा है। साथ ही, CEEW के एक हालिया अध्ययन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि देश के करीब 60 फीसदी जिले भीषण गर्मी के खतरे से जूझ रहे हैं, जहां भारत की लगभग दो-तिहाई आबादी रहती है। ऐसे में जान-माल और आजीविका को सुरक्षित रखने के लिए हीट रेजिलिएंस जैसे उपायों को तेजी से अपनाने की जरूरत है।