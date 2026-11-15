Explained: भारत में सोलर-बैटरी का उत्पादन बढ़ा, लेकिन मशीनों के लिए चीन का मोहताज है भारत, जानिए क्यों

Solar Manufacturing: भारत में सोलर पैनल और बैटरी बनाने की फैक्ट्रियां तेजी से बढ़ रही हैं। सरकार घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रही है। कंपनियां भी इस सेक्टर में निवेश कर रही हैं। लेकिन इस चमकती तस्वीर के पीछे एक बड़ी चुनौती छिपी हुई है। भारत सोलर पैनल और बैटरी तो बनाना चाहता है, लेकिन इन्हें बनाने वाली अहम मशीनों और टेक्नोलॉजी के लिए अभी भी चीन पर पूरी तरह से निर्भर है। इधर चीन ने निर्यात पर नई पाबंदियां लगा दी है। इससे भारतीय कंपनियों की टेंशन बढ़ गई है।

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यही वजह है कि भारतीय निर्माता अब चीन के अलावा दूसरे देशों में मशीनरी और टेक्नोलॉजी के लिए पार्टनरशिप की तलाश कर रही हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या चीन की पाबंदियां भारत की ग्रीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार पर असर डाल सकती हैं और घरेलू कंपनियों के लिए आगे क्या चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं?

चीन ने सोलर टेक्नोलॉजी के निर्यात पर उठाया यह बड़ा कदम चीन ने 16 अक्टूबर 2026 को कुछ खास सोलर टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के लिए अंतरिम प्री-एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन की एक अस्थायी शर्त लागू की है। इसके साथ ही चीन ने फोटोवोल्टिक (PV) मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी 12 तकनीकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने या नियंत्रण कड़ा करने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव में पॉलीसिलिकॉन, सिलिकॉन वेफर और सोलर सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाली चुनिंदा तकनीक और मशीनें शामिल हैं।

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इस प्रस्ताव पर संबंधित पक्षों से 15 नवंबर के बाद फैसला लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसका मतलब यह है कि अभी सभी संबंधित तकनीकों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होने की बात नहीं है, लेकिन निर्यात प्रक्रिया में अनिश्चितता बढ़ने से भारतीय कंपनियों की विस्तार योजनाओं पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

सोलर पैनल बनाने के लिए चीन पर निर्भरता क्यों? मनीकंट्रोल में छपी खबर के मुताबिक, भारत ने सोलर मॉड्यूल बनाने की क्षमता में अच्छी बढ़ोतरी की है। इस सेक्टर में घरेलू उत्पादन क्षमता अब देश की मांग से भी आगे निकल चुकी है। लेकिन सोलर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार करना अभी बाकी है। सोलर पैनल तैयार होने से पहले कई अहम प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। इनमें पॉलीसिलिकॉन, इनगॉट, वेफर और सेल का निर्माण शामिल है।

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इन सभी चरणों में विशेष मशीनरी और टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। भारत की चुनौती यह है कि मॉड्यूल निर्माण में क्षमता बढ़ने के बावजूद पॉलीसिलिकॉन, इनगॉट और वेफर जैसे शुरुआती चरणों में घरेलू उत्पादन की क्षमता सीमित है।

इन सेक्टर्स में चीन की मशीनरी और टेक्नोलॉजी की भूमिका अहम बनी हुई है। यानी भारत में सोलर पैनल बनाने वाली फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, लेकिन पूरी उत्पादन प्रक्रिया के लिए जरूरी मशीनों और टेक्नोलॉजी की उपलब्धता अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है।

सोलर सेल बनाने वाली मशीनों का कितना आयात करता है भारत? सोलर मैन्युफैक्चरिंग में मशीनरी पर निर्भरता कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा TERI की जनवरी में आई रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में इस्तेमाल होने वाली 90% से ज्यादा हाई-एंड सोलर मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी आयात की जाती है।

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इसमें फर्नेस, PECVD/ALD टूल्स और डायमंड वायर सॉ जैसी मशीनें शामिल हैं। इनका इस्तेमाल सोलर सेल और उससे जुड़े उत्पादन कई चरणों में होता है। नीति आयोग (NITI Aayog) और क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि पॉलीसिलिकॉन, वेफर और सेल निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स की सप्लाई मुख्य रूप से चीन से होती है।

इसका मतलब है कि अगर चीन से मशीनरी या टेक्नोलॉजी सहायता मिलने में देरी होती है, तो भारत में नई उत्पादन फैक्ट्रियां स्थापित करने और मौजूदा क्षमता बढ़ाने की योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं।

बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में भी चीन पर निर्भरता चीन पर भारत की निर्भरता सिर्फ सोलर इंडस्ट्री तक नहीं है। बैटरी सेल बनाने वाली मशीनों के मामले में भी चीन की बड़ी भूमिका है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (IISD) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने 2022 में चीन से 1.5 अरब डॉलर की बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी आयात की थी।

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इसमें कैलेंडरिंग, स्लिटिंग, इलेक्ट्रोलाइट फिलिंग और सेल फॉर्मेशन जैसी मशीनें शामिल थीं। ये बैटरी निर्माण प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों में इस्तेमाल होती हैं। इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा भंडारण क्षेत्र के विस्तार के साथ बैटरी निर्माण भारत के लिए अहम उद्योग बन रहा है।

ऐसे में इस क्षेत्र में मशीनरी और तकनीक के लिए एक ही देश पर निर्भरता कंपनियों के लिए सप्लाई चेन का जोखिम बढ़ सकता है।

भारतीय कंपनियां विकल्प की तलाश में डूबीं मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन से मशीनरी और टेक्नोलॉजी की उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता बढ़ने के बाद भारतीय कंपनियां अब दूसरे देशों की राह देख रही हैं।

नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया (NSEFI) के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुब्रह्मण्यम पुलिपाका ने कहा कि भारतीय निर्माता जर्मनी, दक्षिण कोरिया, जापान, इटली और ऑस्ट्रेलिया के सप्लायरों के साथ पार्टनरशिप की तलाश की रही है।

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हालांकि, इन देशों से मशीनरी खरीदना भी पूरी तरह आसान नहीं है। पुलिपाका के मुताबिक, कुछ देशों के निर्माता भी मशीनों के उत्पादन के लिए चीन पर निर्भर हैं। ऐसे में सिर्फ सप्लायर बदलने से चीन पर निर्भरता पूरी तरह खत्म नहीं होगी।

इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ISMA) के महासचिव अमित मनोहर (Amit Manohar) ने कहा कि कंपनियां तकनीकी स्रोतों में विविधता लाने, अंतरराष्ट्रीय साझेदारी बढ़ाने और अपनी इंजीनियरिंग क्षमता मजबूत करने पर काम कर रही हैं। उनके मुताबिक, यूरोप, जापान, ताइवान और दूसरे बाजारों में मशीनरी और तकनीक के लिए साझेदारी तलाशने से कंपनियों को सप्लाई चेन में आासनी हो सकती है।

भारत को अपनी मशीनें बनाने में कितना समय लगेगा? चीन पर निर्भरता कम करने का एक रास्ता भारत में ही सोलर मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी का उत्पादन बढ़ाना है। लेकिन यह काम जल्द पूरा होने वाला नहीं है। NSEFI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुब्रह्मण्यम पुलिपाका के मुताबिक, घरेलू स्तर पर मशीनरी निर्माण की क्षमता विकसित करने में सबसे अच्छी स्थिति में भी कम से कम तीन साल लग सकता है।

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वहीं व्यवहारिक रूप से देखें तो करीब 5 साल का समय लग सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय कंपनियों को निकट भविष्य में विदेशी मशीनरी और तकनीकी साझेदारों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। घरेलू मशीनरी निर्माण क्षमता विकसित होने तक सप्लाई चेन को मजबूत बनाना उद्योग के लिए अहम चुनौती होगी।

चीन की कीमतों की रणनीति से भारतीय कंपनियों के मार्जिन पर दबाव भारतीय सोलर निर्माताओं के सामने सिर्फ मशीनरी की उपलब्धता की चुनौती नहीं है। चीन की कीमतों की रणनीति भी घरेलू कंपनियों के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है।

NSEFI के सुब्रह्मण्यम पुलिपाका के मुताबिक, जब भारत में मॉड्यूल निर्माण का विस्तार हुआ, तब चीन ने सोलर सेल की कीमतें बढ़ाईं और मॉड्यूल की कीमतें घटाईं। इससे भारतीय निर्माताओं के मार्जिन पर दबाव पड़ा।

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उन्होंने आगे कहा कि अब जब भारत सेल निर्माण में आगे बढ़ रहा है तो चीन ने एक जैसी रणनीति अपनाई है। उसने वेफर की कीमतें बढ़ा दी हैं और सेल की कीमतें घटा दी हैं।

इससे भारतीय निर्माताओं के लिए सेल बनाना महंगा हो गया है, जबकि सस्ते चीनी सेल घरेलू उत्पादों के साथ मुकाबला कर रहे हैं। इससे स्थानीय निर्माताओं को नुकसान उठाना पड़ रहा है। पुलिपाका का मानना है कि इस रणनीति का मकसद भारत के घरेलू सोलर निर्माण उद्योग को खत्म करना है।

सोलर और बैटरी सेक्टर के लिए आगे क्या चुनौती? भारत के लिए ग्रीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग में अगला बड़ा कदम सिर्फ सोलर मॉड्यूल या बैटरी असेंबल करना नहीं, बल्कि पूरी सप्लाई चेन को घरेलू स्तर पर विकसित करना है। इसके लिए पॉलीसिलिकॉन, वेफर, सेल और बैटरी निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और टेक्नोलॉजी की उपलब्धता मजबूत करनी होगी।

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फिलहाल भारतीय निर्माता चीन के अलावा दूसरे देशों में विकल्प तलाश रहे हैं। लेकिन वैकल्पिक सप्लायरों की सीमित उपलब्धता और घरेलू मशीनरी निर्माण में लगने वाले समय से यह बदलाव आसान नहीं है।

ऐसे में चीन की निर्यात नीति में बदलाव भारत की सोलर और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग योजनाओं के लिए एक अहम चुनौती बनकर सामने आया है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि भारतीय कंपनियां अपनी सप्लाई चेन में विविधता लाने और घरेलू तकनीकी क्षमता विकसित करने में कितनी तेजी से सफल होती हैं।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।