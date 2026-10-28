Explained: RBI ने रेपो रेट नहीं बढ़ाया, फिर भी महंगा पड़ सकता है लोन! समझें कॉल रेट का पूरा गणित

RBI Liquidity Management: देश में महंगाई का दबाव बढ़ने की आशंकाओं के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति पर सब की नजरें टिकी हैं। RBI ने पॉलिसी रेट में कोई और बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन लिक्विडिटी (नकदी) की तंगी के कारण मनी मार्केट में उधार लेने की लागत बढ़ रही है। इससे एक अहम सवाल उठता है: क्या RBI रेपो रेट को आधिकारिक तौर पर बढ़ाए बिना ही मौद्रिक स्थितियों को सख्त कर रहा है?

बता दें कि पिछले दो हफ्तों में भारत में ओवरनाइट (एक रात के लिए) उधार लेने की लागत बढ़ गई है। इंटरबैंक कॉल रेट भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 5.5% के रेपो रेट से ऊपर पहुंच गया है। दरअसल, बैंकिंग सिस्टम में ब्याज दरों की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। एक ऐसी दर भी है, जिसमें तेजी आने पर बैंकों के बीच पैसे की लागत बढ़ सकती है। इसे कॉल रेट कहते हैं। सवाल है कि रेपो रेट में बदलाव किए बिना कॉल रेट क्यों बढ़ता है और इसका आम लोगों की जेब से क्या संबंध है?

क्या होता है कॉल रेट? कॉल रेट (Call Rate) वह ब्याज दर है जिस पर बैंक एक-दूसरे को बहुत कम अवधि के लिए, आम तौर पर एक दिन के लिए, पैसा उधार देते हैं। बैंकिंग सिस्टम में किसी बैंक के पास अतिरिक्त नकदी होती है, जबकि किसी दूसरे बैंक को अपनी तत्काल जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे में बैंक आपस में उधार लेकर नकदी मैनेज करते हैं। इस तरह के लेनदेन की दर को कॉल मनी रेट कहा जाता है। यह दर से बैंकिंग सिस्टम में नकदी की उपलब्धता और मांग के संकेत मिलते हैं।

कॉल रेट को कैसे काबू में किया जाता है? आमतौर पर, RBI ओवरनाइट दरों को एक ऐसे दायरे (कॉरिडोर) के ज़रिए नियंत्रित करता है, जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) से तय होता है। लिक्विडिटी (नकदी) की तंगी के कारण, ओवरनाइट उधार लेने की लागत इस दायरे के ऊपरी स्तर के करीब पहुंच गई है।

लिक्विडिटी में क्यों आ रही है गिरावट कई कारणों से बैंकिंग सिस्टम से फंड बाहर जा रहा है। रुपये को सहारा देने के लिए RBI की ओर से डॉलर की बिक्री करने से रुपये की लिक्विडिटी कम हो जाती है। इसके अलावा, दिवाली से पहले नकदी की ज्यादा निकासी और GST के भुगतान की वजह से भी बैंकों के पास उपलब्ध फंड कम हो सकता है। RBI ने रेपो और वेरिएबल रेट रेपो ऑपरेशनों के जरिए सिस्टम में पैसा डाला है, लेकिन बैंकों ने बार-बार केंद्रीय बैंक की ओर से पेश की गई रकम से कहीं ज्यादा फंड की मांग की है।

बैंकों ने कितना मांगा और RBI ने कितना दिया CNBC TV 18 में छपी खबर के मुताबिक, 19 अक्टूबर को, बैंकों ने लगभग ₹1.5 लाख करोड़ मांगे, जबकि RBI ने ₹1 लाख करोड़ दिए। इसी तरह 22 अक्टूबर को, बैंकों ने ₹1.62 लाख करोड़ के लिए बोली लगाई, लेकिन RBI ने केवल ₹50,000 करोड़ दिए। 26 अक्टूबर को, बैंकों ने ₹1.86 लाख करोड़ मांगे, जबकि RBI ने ₹1.5 लाख करोड़ दिए। नतीजन बैंकों ने एक-दूसरे से ऊंची दरों पर अधिक उधार लेना शुरू कर दिया है। इससे ओवरनाइट कॉल रेट बढ़ गया है।

इसका ब्याज दरों पर क्या असर होगा? ओवरनाइट फंडिंग की बढ़ती लागत का असर पहले ही फिक्स्ड-इनकम मार्केट के अन्य हिस्सों पर दिखने लगा है। नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) के लिए कमर्शियल पेपर की यील्ड अक्टूबर के मध्य में लगभग 7.85% थी, जो अब बढ़कर करीब 8.4% हो गई है। इसके अलावा, अलग-अलग मैच्योरिटी अवधि के लिए ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वैप (OIS) दरों में भी लगभग 30-60 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है। इससे पता चलता है कि बाजार अब अधिक सख्त वित्तीय स्थितियों को ध्यान में रखकर चल रहा है। रेपो रेट में कोई और औपचारिक बढ़ोतरी न होने के बावजूद, कर्ज लेने की लागत बढ़ रही है।

RBI लिक्विडिटी को क्यों कम कर रहा है? एक संभावित कारण यह हो सकता है कि लिक्विडिटी कम करने से RBI को महंगाई के जोखिमों से निपटने के साथ-साथ रुपये पर पड़ने वाले दबाव को संभालने में मदद मिल रही है। कच्चे तेल की कीमतें लगभग 100-105 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर करीब 115 डॉलर तक पहुंच गई हैं, जिससे महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। RBI गवर्नर ने 14 अक्टूबर को एक इंटरव्यू में कहा कि वित्तीय स्थिरता (जिसमें मुद्रा की स्थिरता भी शामिल है) बनाए रखने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सहारा लिया जा सकता है।

क्या कर्ज लेना होगा महंगा RBI की 7 अक्टूबर की मौद्रिक नीति रिपोर्ट में भी यह कहा गया था कि लिक्विडिटी का प्रबंधन घरेलू वित्तीय स्थितियों, नीतिगत फैसलों और मौद्रिक नीति के रुख पर निर्भर करेगा। इससे साफ पता चलता है कि RBI लिक्विडिटी मैनेजमेंट के ज़रिए प्रभावी रूप से दूसरी बार दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। इससे रेपो रेट में औपचारिक बदलाव किए बिना ही उधार लेने की लागत बढ़ जाएगी।

रेपो रेट और कॉल रेट में क्या अंतर है? रेपो रेट वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) पात्र बैंकों को तय शर्तों के तहत सरकारी प्रतिभूतियों के बदले अल्पकालिक पैसा उपलब्ध कराता है। इसके उलट, कॉल रेट बैंकों के बीच होने वाले अल्पकालिक उधार का बाजार भाव है। दोनों दरें एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं, लेकिन हमेशा एक जैसी नहीं रहतीं। रेपो रेट में बदलाव किए बिना भी कॉल रेट ऊपर या नीचे जा सकता है। इसकी प्रमुख वजह बैंकिंग सिस्टम में नकदी की उपलब्धता, बैंकों की उधार लेने की जरूरत और आरबीआई के नकदी प्रबंधन से जुड़े कदम हो सकते हैं।