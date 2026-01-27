Budget 2026 Highlight: क्या होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट का मिलेगा बड़ा फायदा?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा बढ़कर जीडीपी का 3.3 प्रतिशत हो गया है, जबकि पिछले तीन वर्षों में यह 3 प्रतिशत पर बना हुआ था। RBI के अनुसार, केंद्र सरकार की पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत राज्यों ने 50 साल के ब्याज-मुक्त ऋण अधिक मात्रा में लिए, जिससे घाटा बढ़ा। यह ऋण राज्यों की सामान्य उधारी सीमा से अलग है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों का पूंजीगत खर्च 2023-24 और 2024-25 में जीडीपी के 2.7 प्रतिशत पर स्थिर रहा, जबकि 2025-26 में इसके 3.2 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। RBI ने यह भी बताया कि महामारी के बाद राज्यों की कुल बकाया देनदारियां ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं और मार्च 2026 तक यह जीडीपी के 29.2 प्रतिशत तक पहुंच सकती हैं।

RBI ने जनसंख्या संरचना के प्रभाव पर भी ध्यान दिलाया। युवा आबादी वाले राज्यों के पास बेहतर राजस्व और विकास के अधिक अवसर हैं, जबकि बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों पर बढ़ते खर्च और घटते कर आधार के कारण वित्तीय दबाव बढ़ रहा है। ऐसे राज्यों को स्वास्थ्य, पेंशन और श्रम नीतियों में सुधार की जरूरत है।