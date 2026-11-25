Flipkart CEO Resigns: ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्लिपकार्ट (Flipkart) को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। अमेरिकी रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट (Walmart) के मालिकाना हक वाली इस कंपनी के ग्रुप CEO कल्याण कृष्णमूर्ति (Kalyan Krishnamurthy) ने पद छोड़ने का फैसला किया है। कंपनी के साथ 11 साल से अधिक का लंबा सफर तय करने के बाद अब वे इस दिग्गज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से विदा ले रहे हैं। कल्याण कृष्णमूर्ति के जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि कंपनी का नेतृत्व कौन करेगा।
बालाजी त्यागराजन को मिली अंतरिम कमान
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने स्पष्ट किया है कि नए और स्थायी उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान आने वाले कुछ हफ्तों में कर दिया जाएगा। तब तक के लिए कामकाज में कोई रुकावट न आए, इसलिए मौजूदा चीफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर बालाजी त्यागराजन (Balaji Thiagarajan) को अंतरिम रूप से संगठन की कमान सौंपी गई है। हालांकि, कृष्णमूर्ति के अचानक इस फैसले के पीछे क्या वजह है, इस पर कंपनी ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है।
एक छोटे स्टार्टअप से लेकर वॉलमार्ट डील तक का सफर
कल्याण कृष्णमूर्ति की विदाई फ्लिपकार्ट के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने कंपनी के सबसे अहम मोड़ पर इसका नेतृत्व किया था। उन्होंने जनवरी 2017 में फ्लिपकार्ट के CEO का पद संभाला और 2018 में उन्हें ग्रुप CEO की बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उनके नेतृत्व में ही कंपनी ने सामान्य ई-कॉमर्स से आगे बढ़कर ग्रोसरी और फिनटेक जैसे सेक्टर में अपने पैर पसारे।
IPO की तैयारी में भी निभाई अहम भूमिका
इसके अलावा, अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट की तरफ से फ्लिपकार्ट के ऐतिहासिक अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी उन्होंने ही सफलतापूर्वक पूरा कराया। पिछले कई सालों से कंपनी के बहुप्रतीक्षित आईपीओ (IPO) की तैयारियों में भी उनकी मुख्य भूमिका रही है। फ्लिपकार्ट से जुड़ने से पहले वे टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जहां वे भारत के निवेश पोर्टफोलियो को देखते थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रॉक्टर एंड गैंबल (P&G) से की थी और ईबे (eBay) के एशिया पैसिफिक व दक्षिण एशिया विभाग में भी महत्वपूर्ण वित्तीय जिम्मेदारियां निभाई हैं।