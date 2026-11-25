Packaged Drinking Water: सोशल मीडिया पर बिस्लेरी के पानी में ज्यादा ब्रोमेट होने की छिड़ी चर्चा के बाद खाद्य नियामक संस्था एफएसएसएआई ने बड़ा कदम उठाया है। उसने बुधवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों को बोतलबंद पेयजल क्षेत्र की कंपनियों की निगरानी बढ़ाने और गुणवत्ता में खामी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

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FSSAI ने पैकेज्ड वाटर पर सख्ती बढ़ाने का दिया निर्देश सूत्रों के मुताबिक, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने इस सप्ताह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों तथा अपने क्षेत्रीय निदेशकों को पत्र लिखकर नियमित निरीक्षण और जोखिम के आधार पर नमूनों की जांच बढ़ाने को कहा है।

नियामक ने अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। निरीक्षण, नमूनों और जांच रिपोर्ट का ब्योरा खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फोसकोस) में दर्ज करने को भी कहा गया है।

बिसलेरी इंटरनेशनल पर चलेगा मुकदमा यह निर्देश पैकेज्ड पेयजल की गुणवत्ता में कथित खामियों को लेकर बिस्लेरी इंटरनेशनल के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दिए जाने के कुछ दिन बाद आया है। एफएसएसएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) रजित पुनहानी ने बुधवार को कहा कि कंपनियों के खिलाफ नियामक की कार्रवाई का मकसद घबराहट फैलाना नहीं, बल्कि कानून का अनुपालन सुनिश्चित करना है।

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गोवा प्लांट के पानी में पाया गया था ज्यादा ब्रोमेट खाद्य नियामक ने रविवार को बताया था कि बिस्लेरी के गोवा परिसर से लिए गए बोतलबंद पानी के एक नमूने में ब्रोमेट की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई थी। बाद में संदर्भ प्रयोगशाला ने भी उसमें पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच) पाए जाने के आधार पर उसे असुरक्षित घोषित किया था। हालांकि, बिसलेरी ने सोमवार को कहा था कि उसका बोतलबंद पानी उपभोग के लिए सुरक्षित है और वह इस मामले में खाद्य नियामक के साथ सहयोग करेगी।