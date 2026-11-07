₹500 Crore Business Target: संजय मिश्रा का साथ शिवाजा ग्रुप का ₹500 करोड़ वाला दांव! जानिए GAUCERA का पूरा प्लान

Construction Chemicals Industry: भारत के कंस्ट्रक्शन केमिकल्स के कारोबार में अपनी जगह मजबूत करने के लिए शिवाजा ग्रुप ने नया ब्रांड GAUCERA लॉन्च किया है। कंपनी ने इसके लिए अभिनेता संजय मिश्रा को ब्रांड एंबेसडर बनाया है। कंपनी अगले तीन साल में ₹500 करोड़ का कारोबार करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए कंपनी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने और डीलर नेटवर्क मजबूत करने पर काम करेगी।

क्या है कंपनी का प्लान? शिवाज़ा ग्रुप ने अगले तीन साल में ₹500 करोड़ का कारोबार करने का टारगेट रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ाएगी। इसके साथ ही, नए बाजारों में पहुंच बनाने और डीलर नेटवर्क को मजबूत करने पर भी काम किया जाएगा। कंपनी पहले से कंस्ट्रक्शन केमिकल्स के कारोबार में मौजूद है। GAUCERA के लॉन्च से उसे प्रीमियम सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिल सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी ये नहीं बताया है कि ₹500 करोड़ के टारगेट के लिए कितना निवेश किया जाएगा।

विदेशी कंपनियों को टक्कर देने की तैयारी कंस्ट्रक्शन केमिकल्स बाजार में कई बड़े विदेशी ब्रांड पहले से कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में शिवाजE ग्रुप की कोशिश अपने भारतीय ब्रांड के जरिए बाजार में जगह बनाने की है।कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अशोक एच. चौधरी ने कहा कि भारतीय कंपनियां अच्छी क्वालिटी और नए प्रोडक्ट्स के दम पर विदेशी कंपनियों को टक्कर दे सकती हैं।उन्होंने कहा कि GAUCERA एक मजबूत भारतीय कंस्ट्रक्शन केमिकल्स कारोबार बनाने की दिशा में हमारा अहम कदम है। हमारा फोकस क्वालिटी, नए प्रोडक्ट्स और भारतीय उत्पादों को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने पर है।

अशोक चौधरी ने टाइल एडहेसिव की क्वालिटी को भी अहम बताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ टाइल लगाने का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि इससे घर और इमारत की मजबूती भी जुड़ी होती है। ऐसे प्रोडक्ट्स में क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। ग्रुप का लक्ष्य अगले तीन साल में ₹500 करोड़ का कारोबार करना है। इस विस्तार योजना के तहत कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाने, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता मजबूत करने और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार पर काम करेगी। बॉलीवुड अभिनेता संजय मिश्रा को ब्रांड का नेशनल और इंटरनेशनल एंबेसडर बनाया गया है। बता दें कि शिवाजा ग्रुप को बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन केमिकल्स क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है।