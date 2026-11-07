₹500 Crore Business Target: संजय मिश्रा का साथ शिवाजा ग्रुप का ₹500 करोड़ वाला दांव! जानिए GAUCERA का पूरा प्लान

Construction Chemicals Industry: भारत के कंस्ट्रक्शन केमिकल्स के कारोबार में अपनी जगह मजबूत करने के लिए शिवाजा ग्रुप ने नया ब्रांड GAUCERA लॉन्च किया है। कंपनी ने इसके लिए अभिनेता संजय मिश्रा को ब्रांड एंबेसडर बनाया है। कंपनी अगले तीन साल में ₹500 करोड़ का कारोबार करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए कंपनी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने और डीलर नेटवर्क मजबूत करने पर काम करेगी।

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क्या है कंपनी का प्लान? शिवाज़ा ग्रुप ने अगले तीन साल में ₹500 करोड़ का कारोबार करने का टारगेट रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ाएगी। इसके साथ ही, नए बाजारों में पहुंच बनाने और डीलर नेटवर्क को मजबूत करने पर भी काम किया जाएगा। कंपनी पहले से कंस्ट्रक्शन केमिकल्स के कारोबार में मौजूद है। GAUCERA के लॉन्च से उसे प्रीमियम सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिल सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी ये नहीं बताया है कि ₹500 करोड़ के टारगेट के लिए कितना निवेश किया जाएगा।

विदेशी कंपनियों को टक्कर देने की तैयारी कंस्ट्रक्शन केमिकल्स बाजार में कई बड़े विदेशी ब्रांड पहले से कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में शिवाजE ग्रुप की कोशिश अपने भारतीय ब्रांड के जरिए बाजार में जगह बनाने की है।कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अशोक एच. चौधरी ने कहा कि भारतीय कंपनियां अच्छी क्वालिटी और नए प्रोडक्ट्स के दम पर विदेशी कंपनियों को टक्कर दे सकती हैं।उन्होंने कहा कि GAUCERA एक मजबूत भारतीय कंस्ट्रक्शन केमिकल्स कारोबार बनाने की दिशा में हमारा अहम कदम है। हमारा फोकस क्वालिटी, नए प्रोडक्ट्स और भारतीय उत्पादों को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने पर है।

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अशोक चौधरी ने टाइल एडहेसिव की क्वालिटी को भी अहम बताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ टाइल लगाने का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि इससे घर और इमारत की मजबूती भी जुड़ी होती है। ऐसे प्रोडक्ट्स में क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। ग्रुप का लक्ष्य अगले तीन साल में ₹500 करोड़ का कारोबार करना है। इस विस्तार योजना के तहत कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाने, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता मजबूत करने और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार पर काम करेगी। बॉलीवुड अभिनेता संजय मिश्रा को ब्रांड का नेशनल और इंटरनेशनल एंबेसडर बनाया गया है। बता दें कि शिवाजा ग्रुप को बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन केमिकल्स क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है।

संजय मिश्रा के जरिए ब्रांड की पहचान बढ़ाने की कोशिश नए ब्रांड की मार्केटिंग के लिए शिवाजा ग्रुप ने अभिनेता संजय मिश्रा के साथ साझेदारी की है। उन्हें GAUCERA का नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है।कंपनी को उम्मीद है कि संजय मिश्रा के जुड़ने से ब्रांड को बाजार में पहचान बनाने में मदद मिलेगी। ग्रुप की योजना भारत के साथ विदेशी बाजारों में भी कारोबार बढ़ाने की है।इसके लिए कंपनी नए डीलर्स और बिजनेस पार्टनर्स के साथ काम करने की तैयारी कर रही है।

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About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।