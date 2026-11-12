Global Economy: 2027 में बढ़ेगा आर्थिक दबाव! महंगा कर्ज और ऊर्जा कीमतों से बिगड़ सकते हैं हालात, Moody’s का अलर्ट

Moody's Global Credit Outlook 2027: दुनिया की अर्थव्यवस्था भले ही आगे बढ़ रही हो, लेकिन कंपनियों के लिए कर्ज जुटाना और पुराने कर्ज को चुकाना आने वाले समय में बड़ी चुनौती बन सकता है। एक तरफ फंडिंग की लागत बढ़ने का दबाव है, तो दूसरी तरफ ऊर्जा की ऊंची कीमतें कंपनियों के खर्च और मुनाफे का गणित बिगाड़ सकती हैं। ऐसे में 2027 में ग्लोबल क्रेडिट मार्केट (Global Credit Market) की स्थिति कमजोर पड़ने की आशंका जताई गई है। रेटिंग एजेंसी मूडीज (Moody’s Ratings) ने अपने नए आउटलुक में यह चेतावनी दी है।

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एजेंसी के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में भारी निवेश, सरकारी नीतियों में बदलाव और बढ़ती रीफाइनेंसिंग लागत भी कंपनियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं। इसका असर खासतौर पर उन कंपनियों पर ज्यादा पड़ सकता है, जिन पर पहले से कर्ज का बोझ अधिक है और जिन्हें निकट भविष्य में बड़ी रकम चुकानी है।

कंपनियों पर पड़ेगी महंगे कर्ज की दोहरी मार मूडीज रेटिंग्स ने अपनी '2027 ग्लोबल क्रेडिट कंडीशंस आउटलुक' रिपोर्ट में कहा है कि अगले साल दुनिया के क्रेडिट मार्केट पर कई तरह के दबाव एक साथ देखने को मिल सकते हैं। इनमें बढ़ती फाइनेंसिंग लागत और ऊर्जा की ऊंची कीमतें बड़ा फैक्टर है। एजेंसी के मुताबिक, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गतिविधियां जारी रहने के बावजूद कंपनियों और अन्य कर्जदारों के लिए वित्तीय दबाव बढ़ सकता है।

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कहने का मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि और कंपनियों की कर्ज चुकाने की क्षमता के बीच एक अंतर देखने को मिल सकता है। मूडीज का मानना है कि महंगी फंडिंग के कारण कंपनियों के लिए नया कर्ज लेना आसान नहीं रहेगा। वहीं, पहले से लिए गए कर्ज को दोबारा फाइनेंस कराने पर भी ज्यादा लागत चुकानी पड़ सकती है।

फाइनेंसिंग महंगी होने का कंपनियों पर क्या असर होगा? किसी कंपनी को कारोबार बढ़ाने, नए प्लांट लगाने, मशीनरी खरीदने या पुराने कर्ज का भुगतान करने के लिए पूंजी की जरूरत होती है। इसके लिए कंपनियां बैंक लोन, बॉन्ड और दूसरे वित्तीय माध्यमों से पैसे जुटाती हैं। जब फंडिंग की लागत बढ़ती है, तो कंपनियों को इसी पूंजी के लिए ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है। इससे उनके वित्तीय खर्च में बढ़ोतरी होती है और मुनाफे पर दबाव आ सकता है।

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इसका असर उन कंपनियों पर ज्यादा पड़ सकता है, जिन्होंने अपने कारोबार के विस्तार के लिए बड़ी मात्रा में कर्ज लिया है। खासकर जिन कंपनियों के कर्ज की भुगतान अवधि नजदीक है, उन्हें ऊंची ब्याज दरों पर नया कर्ज जुटाने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। मूडीज के मुताबिक, ज्यादा कर्ज वाली कंपनियों और निकट भविष्य में बड़ी रीफाइनेंसिंग जरूरतों का सामना कर रहे कर्जदारों पर दबाव बढ़ सकता है।

जानिए क्या है रीफाइनेंसिंग और कैसे बढ़ेगी मुसीबत रीफाइनेंसिंग का मतलब पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लेना या मौजूदा कर्ज की शर्तों को दोबारा तय करना है। जैसे किसी कंपनी ने पांच साल पहले 7 फीसदी ब्याज दर पर कर्ज लिया था। अब उस कर्ज की भुगतान अवधि पूरी होने पर अगर बाजार में ब्याज दरें बढ़कर 10 फीसदी हो जाती हैं तो कंपनी को नया कर्ज महंगी दर पर लेना पड़ सकता है।

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इससे कंपनी का ब्याज खर्च बढ़ेगा और उसके पास कारोबार में निवेश, विस्तार और अन्य जरूरतों के लिए उपलब्ध नकदी कम हो सकती है। यही वजह है कि मूडीज ने ज्यादा कर्ज वाली कंपनियों और निकट भविष्य में बड़ी रकम चुकाने वाले कर्जदारों को लेकर चिंता जताई है।

AI में भारी निवेश भी बढ़ा सकता है कंपनियों का जोखिम मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को भी ग्लोबल क्रेडिट मार्केट के लिए एक अहम फैक्टर बताया है। एजेंसी के मुताबिक, 2027 में AI से जुड़े निवेश बड़े स्तर पर जारी रहेंगे, लेकिन निवेशक अब यह ज्यादा बारीकी से देखेंगे कि कंपनियां इस निवेश से कितनी कमाई कर पा रही हैं। यानी सिर्फ AI पर बड़ी रकम खर्च करना पर्याप्त नहीं होगा। कंपनियों को यह साबित करना होगा कि इस निवेश से उनके रेवेन्यू और उत्पादकता में कितनी बढ़ोतरी हो रही है।

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मूडीज रेटिंग्स ने कहा कि बिजनेस मॉडल में बदलाव का असर साफ दिखाई देगा। कुछ कंपनियों को मजबूत मांग और बेहतर उत्पादकता का फायदा मिलेगा, जबकि दूसरी कंपनियों को बढ़ती प्रतिस्पर्धा और कीमत तय करने की कमजोर क्षमता का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि AI का विस्तार सभी कंपनियों के लिए एक जैसा अवसर नहीं बनेगा। कुछ कंपनियों को इसका लाभ मिलेगा, जबकि दूसरी कंपनियों के कारोबारी मॉडल और कमाई पर दबाव बढ़ सकता है।

सरकारों की नीतियों से तय होगा कंपनियों का भविष्य मूडीज के मुताबिक, 2027 में सरकारों की नीतिगत भूमिका भी ग्लोबल क्रेडिट मार्केट में अहम होगी। टैरिफ, रेगुलेशन, एक्सपोर्ट कंट्रोल और रणनीतिक निवेश जैसे फैसले कंपनियों की प्रतिस्पर्धा और पूंजी आवंटन को प्रभावित कर सकती है। एजेंसी ने कहा कि टैरिफ, रेगुलेशन, एक्सपोर्ट कंट्रोल और रणनीतिक निवेश के जरिए सरकारी हस्तक्षेप का क्रेडिट परिणामों में बढ़ता प्रभाव देखने को मिलेगा।

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मूडीज का कहना है कि इनमें से कई नीतिगत उपायों को कार्यकारी कार्रवाई (executive action) के जरिए लागू किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है, इसलिए नीति में तेजी से बदलाव आ सकता है। नतीजतन, 2027 में भी इसका असर व्यापार, पूंजी आवंटन और प्रतिस्पर्धा पर बना रहेगा।

ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में बढ़ेगा खर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा और जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान से बचाव पर खर्च बढ़ने की उम्मीद है। इससे कुछ क्षेत्रों की कंपनियों के लिए कारोबार के नए अवसर पैदा होंगे। हालांकि, दूसरी कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। खासतौर पर उन उद्योगों पर ज्यादा असर पड़ सकता है, जिनमें बिजली और ईंधन की खपत ज्यादा रहती है।

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About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।