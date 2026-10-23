IDBI बैंक के बाद अब 4 सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी घटाएगी सरकार? 2 बैंकों के निजीकरण का प्लान

Govt Bank: सरकारी बैंकों के शेयरों में आने वाले समय में हलचल बढ़ सकती है। आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) की बिक्री के बाद केंद्र सरकार अब चार अन्य सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाने पर विचार कर रही है। इन बैंकों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India), यूको बैंक (UCO Bank), पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab & Sind Bank) और इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank) शामिल हैं।

इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक, सरकार इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75 फीसदी तक लाने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद शेयर बाजार में आम निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ाना और न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग नियमों का पालन करना है। हालांकि, यह योजना अभी विचाराधीन है। हिस्सेदारी बिक्री का अंतिम समय और तरीका तय होने की जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, तत्काल प्राथमिकता अगले एक साल के भीतर इन बैंकों में पब्लिक शेयरहोल्डिंग को बढ़ाना है।

सरकार क्यों घटाना चाहती है हिस्सेदारी? सेबी (SEBI) के नियमों के तहत लिस्टेड कंपनियों में कम से कम 25 फसदी हिस्सेदारी सार्वजनिक शेयरधारकों के पास होनी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों को इस नियम का पालन करने के लिए पहले समयसीमा में राहत दी गई थी। सरकार की हिस्सेदारी 75 फीसदी तक लाने का मतलब होगा कि बाकी 25 फीसदी शेयर सार्वजनिक निवेशकों के पास हो सकते हैं। इससे शेयर बाजार में इन बैंकों के शेयरों की उपलब्धता बढ़ सकती है और खरीद-बिक्री के अवसर बेहतर हो सकते हैं।

सरकार PSU बैंकों से अपनी हिस्सेदारी कैसे बेचेगी? बाजार की स्थितियों को देखते हुए, सरकार 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) के जरिए शेयर बेचने पर विचार कर सकती है। वहीं, बैंक अपनी अलग-अलग जरूरतों और रणनीतियों के आधार पर बाजार से पूंजी भी जुटा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पब्लिक फ्लोट (बाजार में उपलब्ध शेयरों) के बढ़ने से बैंकों के वैल्यूएशन में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। OFS के जरिए शेयर बेचने पर मिलने वाला पैसा सरकार को मिलता है, बैंक को नहीं। इसके उलट, अगर कोई बैंक नए शेयर जारी करके पूंजी जुटाता है, तो उससे मिलने वाला पैसा बैंक के पास आता है।

किन सरकारी बैंकों का निजीकरण हो सकता है? केंद्र सरकार सरकारी बैंकों के एक और दौर के विलय (कंसोलिडेशन) की तैयारी कर रही है। इसके तहत निजीकरण (privatisation) के लिए दो बैंकों की पहचान की जा सकती है। खबरों के अनुसार, नीति आयोग ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को निजीकरण के संभावित लिस्ट में शॉर्टलिस्ट किया है। सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य कम संख्या में बड़े और मजबूत सरकारी बैंक तैयार करना है। इसके लिए बैंकों की तकनीकी व्यवस्था, भौगोलिक पहुंच और कारोबार के स्वरूप जैसे पहलुओं पर विचार किया जा सकता है।

सरकार को नियमों में करना होगा बदलाव हालांकि, निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को विधायी संशोधनों की आवश्यकता होगी, जिसमें 'बैंकिंग कंपनीज़ (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम' में बदलाव करना भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार, इन संशोधनों को बैंकों के विलय (कंसोलिडेशन) की प्रक्रिया के साथ-साथ किया जा सकता है।

सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने के लिए क्या है सरकार का प्लान केंद्र सरकार ने 2021-22 के बजट में घोषणा की थी कि वह IDBI बैंक के अलावा, दो पब्लिक सेक्टर के बैंकों और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण करेगी। इस महीने की शुरुआत में, सरकार ने घोषणा की कि कनाडाई अरबपति प्रेम वत्सा की कंपनी 'फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स', IDBI बैंक में 52,878 करोड़ रुपये में 60.72% हिस्सेदारी खरीदेगी।