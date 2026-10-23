IDBI बैंक के बाद अब 4 सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी घटाएगी सरकार? 2 बैंकों के निजीकरण का प्लान

Govt Bank: सरकारी बैंकों के शेयरों में आने वाले समय में हलचल बढ़ सकती है। आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) की बिक्री के बाद केंद्र सरकार अब चार अन्य सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाने पर विचार कर रही है। इन बैंकों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India), यूको बैंक (UCO Bank), पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab & Sind Bank) और इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank) शामिल हैं।

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इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक, सरकार इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75 फीसदी तक लाने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद शेयर बाजार में आम निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ाना और न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग नियमों का पालन करना है। हालांकि, यह योजना अभी विचाराधीन है। हिस्सेदारी बिक्री का अंतिम समय और तरीका तय होने की जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, तत्काल प्राथमिकता अगले एक साल के भीतर इन बैंकों में पब्लिक शेयरहोल्डिंग को बढ़ाना है।

सरकार क्यों घटाना चाहती है हिस्सेदारी? सेबी (SEBI) के नियमों के तहत लिस्टेड कंपनियों में कम से कम 25 फसदी हिस्सेदारी सार्वजनिक शेयरधारकों के पास होनी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों को इस नियम का पालन करने के लिए पहले समयसीमा में राहत दी गई थी। सरकार की हिस्सेदारी 75 फीसदी तक लाने का मतलब होगा कि बाकी 25 फीसदी शेयर सार्वजनिक निवेशकों के पास हो सकते हैं। इससे शेयर बाजार में इन बैंकों के शेयरों की उपलब्धता बढ़ सकती है और खरीद-बिक्री के अवसर बेहतर हो सकते हैं।

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सरकार PSU बैंकों से अपनी हिस्सेदारी कैसे बेचेगी? बाजार की स्थितियों को देखते हुए, सरकार 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) के जरिए शेयर बेचने पर विचार कर सकती है। वहीं, बैंक अपनी अलग-अलग जरूरतों और रणनीतियों के आधार पर बाजार से पूंजी भी जुटा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पब्लिक फ्लोट (बाजार में उपलब्ध शेयरों) के बढ़ने से बैंकों के वैल्यूएशन में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। OFS के जरिए शेयर बेचने पर मिलने वाला पैसा सरकार को मिलता है, बैंक को नहीं। इसके उलट, अगर कोई बैंक नए शेयर जारी करके पूंजी जुटाता है, तो उससे मिलने वाला पैसा बैंक के पास आता है।

किन सरकारी बैंकों का निजीकरण हो सकता है? केंद्र सरकार सरकारी बैंकों के एक और दौर के विलय (कंसोलिडेशन) की तैयारी कर रही है। इसके तहत निजीकरण (privatisation) के लिए दो बैंकों की पहचान की जा सकती है। खबरों के अनुसार, नीति आयोग ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को निजीकरण के संभावित लिस्ट में शॉर्टलिस्ट किया है। सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य कम संख्या में बड़े और मजबूत सरकारी बैंक तैयार करना है। इसके लिए बैंकों की तकनीकी व्यवस्था, भौगोलिक पहुंच और कारोबार के स्वरूप जैसे पहलुओं पर विचार किया जा सकता है।

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सरकार को नियमों में करना होगा बदलाव हालांकि, निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को विधायी संशोधनों की आवश्यकता होगी, जिसमें 'बैंकिंग कंपनीज़ (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम' में बदलाव करना भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार, इन संशोधनों को बैंकों के विलय (कंसोलिडेशन) की प्रक्रिया के साथ-साथ किया जा सकता है।

सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने के लिए क्या है सरकार का प्लान केंद्र सरकार ने 2021-22 के बजट में घोषणा की थी कि वह IDBI बैंक के अलावा, दो पब्लिक सेक्टर के बैंकों और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण करेगी। इस महीने की शुरुआत में, सरकार ने घोषणा की कि कनाडाई अरबपति प्रेम वत्सा की कंपनी 'फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स', IDBI बैंक में 52,878 करोड़ रुपये में 60.72% हिस्सेदारी खरीदेगी।

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न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियम सरकार ने वित्तीय संस्थानों सहित सरकारी कंपनियों को अगस्त 2026 तक 25% की न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी की अनिवार्यता से छूट दी थी। 'द इकोनॉमिक टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, इस छूट को और आगे बढ़ाने की अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। हिस्सेदारी कम करने के इस प्रस्ताव से इन चार बैंकों में सार्वजनिक स्वामित्व (public ownership) बढ़ेगा, जबकि सरकार की हिस्सेदारी घटकर 75% रह जाएगी। शेयरहोल्डिंग के नियमों को पूरा करने का यह कदम निजीकरण से अलग है। बता दें कि निजीकरण में बैंक का नियंत्रण किसी निजी मालिक को सौंप दिया जाता है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।