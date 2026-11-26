ग्लास पैकेजिंग क्षेत्र की प्रमुख कंपनी हल्दीन ग्लास लिमिटेड (Haldyn Glass Limited) ने अपने ज्वाइंट वेंचर 'हल्दीन हेंज फाइन ग्लास प्राइवेट लिमिटेड' (HHFG) में जर्मन कंपनी हेंज ग्लास इंटरनेशनल (Heinz Glas) की बची हुई 43.2 फीसदी हिस्सेदारी खरीद ली है। यह सौदा 45.15 करोड़ रुपये में पूरा हुआ है। इस अधिग्रहण के बाद एचएचएफजी अब पूरी तरह से हल्दीन ग्लास की सब्सिडियरी बन जाएगी। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इस बदलाव के बावजूद एचएचएफजी का मौजूदा कामकाज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और ग्राहकों के साथ रिश्ते पहले की तरह ही सुचारू रूप से चलते रहेंगे।
इस डील पर हल्दीन ग्लास के मैनेजिंग डायरेक्टर तरुण शेट्टी ने कहा कि यह कदम प्रीमियम कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर पैकेजिंग सेक्टर में कंपनी की पकड़ मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। इससे कंपनी को नए बाजारों में उतरने और ज्यादा मुनाफे वाले सेगमेंट में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। समझौते के तहत जर्मन कंपनी हेंज ग्लास अगले दो साल तक एचएचएफजी को बिक्री और मार्केटिंग के मोर्चे पर अपना सहयोग जारी रखेगी, ताकि अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के साथ तालमेल बना रहे।
वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही (H1FY27) में एचएचएफजी का ऑपरेशनल रेवेन्यू 123.18 करोड़ रुपये रहा है। इस दौरान कंपनी का EBITDA 19 फीसदी मार्जिन के साथ 23.25 करोड़ रुपये और शुद्ध मुनाफा (PAT) 6.63 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। साल 2015 में हल्दीन ग्लास और जर्मनी की हेंज ग्लास ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की थी। गुजरात के कोसांबा में इसका 105 टन प्रतिदिन (TPD) क्षमता वाला प्लांट है। यह कंपनी भारत समेत अमेरिका और यूरोप के कई बड़े कॉस्मेटिक, स्किनकेयर और परफ्यूम ब्रांड्स को प्रीमियम कांच की बोतलें सप्लाई करती है।
1991 में बनी हल्दीन ग्लास फूड, फार्मा, बेवरेज और शराब उद्योग के लिए कांच के कंटेनर बनाने वाली एक बड़ी कंपनी है। गुजरात स्थित इसके प्लांट में दो भट्टियां हैं, जिनकी कुल क्षमता 435 टन प्रतिदिन है। यहां 60 ml से लेकर 1,750 ml तक की बोतलें तैयार की जाती हैं।
टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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