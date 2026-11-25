Balaji Thiagarajan Profile: ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट का लंबे समय से नेतृत्व कर रहे सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति ने इस्तीफा दे दिया है। जब तक कंपनी किसी नए स्थायी सीईओ के नाम का ऐलान नहीं करती, तब तक रोजमर्रा के कामकाज और बड़े फैसलों की जिम्मेदारी कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट ऑफिसर (CTPO) बालाजी त्यागराजन और फ्लिपकार्ट बोर्ड के कंधों पर आ गई है। बदलाव की इस घड़ी में हर किसी की नजर बालाजी त्यागराजन पर टिकी है। आइए जानते हैं कि आखिर बालाजी त्यागराजन कौन हैं, उनका करियर कैसा रहा है और फ्लिपकार्ट को आगे ले जाने के लिए उनके सामने क्या बड़ी चुनौतियां हैं।

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कौन हैं बालाजी त्यागराजन? फ्लिपकार्ट ने बालाजी त्यागराजन को अपना चीफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट ऑफिसर (CTPO) बनाकर एक बड़ा दांव खेला था। यह पद पहले जेयंद्रन वेणुगोपाल के पास था, जिनके फरवरी में कंपनी छोड़ने के बाद बालाजी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। फ्लिपकार्ट में बालाजी कंपनी की 'OneTech' डिवीजन की कमान संभालते हैं। आसान शब्दों में कहें तो कंपनी के पूरे तकनीकी ढांचे को आधुनिक बनाने और नई तकनीक को बड़े पैमाने पर लागू करने का जिम्मा उन्हीं के पास है। अब सीईओ की गैरमौजूदगी में बोर्ड के साथ मिलकर कंपनी की दिशा तय करने में उनकी भूमिका सबसे अहम हो गई है।

गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर स्टार्टअप तक का सफर बालाजी त्यागराजन के पास सिलिकॉन वैली की दिग्गज कंपनियों में काम करने का 25 साल से भी ज्यादा का लंबा अनुभव है। फ्लिपकार्ट आने से पहले वे दुनिया की सबसे बड़ी टेक और फिनटेक कंपनियों में शीर्ष पदों पर काम कर चुके हैं। वे गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। इसके अलावा उबर में वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए उन्होंने कंपनी के कोर ट्रांसपोर्टेशन प्लेटफॉर्म की सेवाओं को संभाला।

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बालीजी ने अपने करियर में माइक्रोसॉफ्ट के 'विंडोज लाइव' और याहू के एड्स एवं एनालिटिक्स डिपार्टमेंट में सीनियर डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग के तौर पर काम किया है। फ्लिपकार्ट से जुड़ने से पहले वे फरवरी 2022 में फिनटेक कंपनी लेंडिंगक्लब के सीटीओ बने थे। इससे पहले वे हेल्थकेयर टेक कंपनी चेंज हेल्थकेयर में सीटीओ और सीनियर वीपी थे। इसके साथ ही वे ओरेकल और स्काईहाई नेटवर्क्स में भी बड़े पदों पर रह चुके हैं।

कॉर्पोरेट जगत के अलावा बालाजी के भीतर एक उद्यमी भी छिपा है। फ्लिपकार्ट आने से ठीक पहले उन्होंने Kasu.ai नाम का एक एआई प्लेटफॉर्म शुरू किया था, जो कंपनियों के कामकाज को बेहतर बनाने में मदद करता है।

पुणे से व्हार्टन तक की पढ़ाई बालाजी की पढ़ाई-लिखाई तकनीक और बिजनेस मैनेजमेंट का एक बेहतरीन मेल है। उन्होंने महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने सिराक्यूज यूनिवर्सिटी (Syracuse University) से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने बिजनेस की बारीकियां सीखने के लिए दुनिया के मशहूर व्हार्टन स्कूल से फाइनेंस और ऑपरेशंस में एमबीए किया। इसके अलावा उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मशीन लर्निंग का सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है।

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फ्लिपकार्ट में बालाजी के सामने क्या हैं बड़ी चुनौतियां? कल्याण कृष्णमूर्ति के जाने के बाद अंतरिम व्यवस्था संभालने के साथ-साथ बालाजी त्यागराजन के पास फ्लिपकार्ट को भविष्य के लिए तैयार करने की तीन बड़ी चुनौतियां हैं।

IPO की तैयारी और वनटेक फ्लिपकार्ट अपना मुख्यालय सिंगापुर से भारत शिफ्ट कर रही है और कंपनी की नजर अब शेयर बाजार में लिस्टिंग पर है। बालाजी की 'OneTech' टीम का मुख्य काम कंपनी के पूरे तकनीकी सिस्टम को इस तरह अपग्रेड करना है कि वह पब्लिक लिस्टिंग के कड़े मानकों पर खरा उतर सके।

सर्च बॉक्स से आगे की शॉपिंग बालाजी का मानना है कि ऑनलाइन शॉपिंग का तरीका अब बदल रहा है। ग्राहक अब सिर्फ सर्च बॉक्स में टाइप करके सामान नहीं ढूंढेंगे, बल्कि शॉपिंग बातचीत और ग्राहक की जरूरतों के हिसाब से होगी। वे जेनरेटिव एआई की मदद से हर ग्राहक के लिए उसकी पसंद के मुताबिक एक खास शॉपिंग एक्सपीरियेंस तैयार करने में जुटे हैं।

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फ्लिपकार्ट मिनट्स और तेज डिलीवरी आजकल क्विक-कॉमर्स यानी 10-15 मिनट में सामान पहुंचाने का बाजार काफी गर्म है। इस दौड़ में 'फ्लिपकार्ट मिनट्स' को तेजी से आगे बढ़ाना, वेयरहाउस में ऑटोमेशन लाना और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने वाले सिस्टम को मजबूत करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है।

About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।