Hero Xtreme 125R Price: दिवाली पर Hero का धमाका! नई Xtreme 125R में मिलेंगे ये धांसू फीचर्स, जानिए कीमत

Hero Xtreme 125R Stealth Edition: अगर आप दिवाली वाले दिन नई बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है। हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी पॉपुलर बाइक एक्सट्रीम 125R का नया स्टील्थ एडिशन मार्केट में उतार दिया है। कंपनी ने अपनी बाइक का लुक ऐसा रखा है कि युवा राइडर्स को काफी पसंद आने वाले हैं। आइए जानते हैं इस बाइक के फीचर्स और कीमत
कंपनी इस बाइक काफी स्पोर्टी लुक रखा है। इसे ब्रॉन्ज और काले रंग में पेश किया गया है। वहीं इस बाइक में 4.2 इंच की कलर TFT स्क्रीन दी गई है, जो इसके किसी भी वेरिएंट में नहीं थी। वहीं टायर में प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी जोड़ा है। आइए देखते हैं इसके सभी फीचर्स की लिस्ट
|फीचर
|Hero Xtreme 125R Stealth Edition
|इंजन
|124.7cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड
|अधिकतम पावर
|11.4 hp @ 8,250 rpm
|अधिकतम टॉर्क
|10.5 Nm @ 6,500 rpm
|गियरबॉक्स
|5-स्पीड
|इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
|4.2-इंच कलर्ड TFT डिस्प्ले
|कनेक्टिविटी
|ब्लूटूथ
|नेविगेशन
|टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन
|स्मार्टफोन फीचर्स
|कॉल और SMS अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल
|टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम
|TPMS
|ब्रेकिंग सिस्टम
|डुअल-चैनल ABS
|राइडिंग मोड्स
|रेन, रोड और स्पोर्ट
|क्रूज कंट्रोल
|हां
|कलर ऑप्शन
|मिडनाइट ब्लैक विद पर्ल रेड एक्सेंट्स
|अलॉय व्हील्स
|कलर्ड अलॉय व्हील्स
कंपनी ने Hero Xtreme 125R की कीमत वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग रखी है। इसका CBS वेरिएंट 91,500 रुपये में आता है, जबकि ABS और ABS सिंगल-सीट वेरिएंट की कीमत 96,700 रुपये है। वहीं, डुअल-चैनल ABS वेरिएंट के लिए 1.10 लाख रुपये खर्च करने होंगे। कंपनी ने इसके नए Stealth Edition को 1.16 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर पेश किया है। माना जा रहा है कि बाजार में इस बाइक का मुकाबला TVS Raider और Honda CB125 Hornet से होगा। TVS Raider की कीमत 84,460 रुपये से 1.03 लाख रुपये तक है, जबकि Honda CB125 Hornet 1.15 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में मिलती हैं।