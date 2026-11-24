Best Touring Bikes: अगर आप भी लंबी दूरी तक बाइक से सफर करने के शौकीन हैं और नई टूरिंग बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो जल्दबाजी में फैसला न लें। लंबी राइड के लिए सिर्फ बाइक की रफ्तार और इंजन पावर मायने नहीं रखती, बल्कि आरामदायक सीट, बेहतर सस्पेंशन, फ्यूल टैंक की क्षमता और राइडिंग पोजिशन भी काफी अहम होती है। आज हम आपको ऐसी ही 5 बाइक के बारे में बताने वाले हैं, जो हाईवे से लेकर पहाड़ी रास्तों तक आपका साथ निभा सकती हैं। इनमें Royal Enfield से लेकर KTM तक के विकल्प शामिल हैं।

Royal Enfield Himalayan 450 अगर आपको पहाड़ी रास्तों और ऑफ-रोडिंग का भी शौक है, तो Royal Enfield Himalayan 450 एक अच्छा विकल्प हो सकती है। इसमें 452 cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 40 PS की पावर और 40 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ ही कम स्पीड पर भी बाइक को संभालना आसान रहता है। इस मोटरसाइकिल में सीधी और आरामदायक राइडिंग पोजिशन मिलती है। इसके अलावा 21 इंच का फ्रंट व्हील, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन और 17 लीटर का फ्यूल टैंक इसे अलग-अलग तरह के रास्तों के लिए उपयोगी बनाते हैं। हालांकि, इसका वजन थोड़ा ज्यादा है।

KTM 390 Adventure अगर आप तेज रफ्तार के साथ आरामदायक सफर चाहते हैं, तो KTM 390 Adventure पर नजर डाल सकते हैं। इसका इंजन, हैंडलिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज इसे इस सेगमेंट की खास मोटरसाइकिलों में शामिल करते हैं। इस रेंज में अलग-अलग वेरिएंट मिलते हैं। इनमें रोड पर इस्तेमाल के लिए 390 Adventure X और ज्यादा ऑफ-रोडिंग के लिए S और R जैसे विकल्प शामिल हैं। इसके R वेरिएंट में 399 cc का इंजन मिलता है, जो 46 PS की पावर और 39 Nm का टॉर्क देता है।

TVS Apache RTX 300 TVS Apache RTX 300 कम बजट की दिलचस्प बाइक है, जो करीब 3 लाख रुपये खर्च किए बिना एक आरामदायक सफर दे सकती है। इसमें 299 cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 36 hp की पावर और 28.1 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। इस बाइक में 19 इंच का फ्रंट और 17 इंच का रियर व्हील दिया गया है। इसका सेटअप ज्यादा रोड-बेस्ड है।

फीचर्स की बात करें तो इसमें क्रूज कंट्रोल, चार राइडिंग मोड और 5 इंच की TFT डिस्प्ले मिलती है। इसके हायर वेरिएंट में ट्रैक्शन कंट्रोल और बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर भी दिया गया है।

Royal Enfield Himalayan 440 अगर आप लंबी रूट की बाइक चाहते हैं, तो आप Royal Enfield Himalayan 440 का विकल्प भी चुन सकते हैं। इसमें 443 cc का एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 25.4 hp की पावर और 34 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे ज्यादा टॉप स्पीड के बजाय लो और मिड-रेंज टॉर्क के हिसाब से तैयार किया गया है। पहाड़ी रास्तों और सामान्य टूरिंग के दौरान यह सेटअप उपयोगी हो सकता है। बाइक में 21 इंच का फ्रंट और 17 इंच का रियर व्हील दिया गया है। इसके साथ 15 लीटर का फ्यूल टैंक और 800 mm की सीट हाइट मिलती है।