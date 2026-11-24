Best Touring Bikes: अगर आप भी लंबी दूरी तक बाइक से सफर करने के शौकीन हैं और नई टूरिंग बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो जल्दबाजी में फैसला न लें। लंबी राइड के लिए सिर्फ बाइक की रफ्तार और इंजन पावर मायने नहीं रखती, बल्कि आरामदायक सीट, बेहतर सस्पेंशन, फ्यूल टैंक की क्षमता और राइडिंग पोजिशन भी काफी अहम होती है। आज हम आपको ऐसी ही 5 बाइक के बारे में बताने वाले हैं, जो हाईवे से लेकर पहाड़ी रास्तों तक आपका साथ निभा सकती हैं। इनमें Royal Enfield से लेकर KTM तक के विकल्प शामिल हैं।

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Royal Enfield Himalayan 450 अगर आपको पहाड़ी रास्तों और ऑफ-रोडिंग का भी शौक है, तो Royal Enfield Himalayan 450 एक अच्छा विकल्प हो सकती है। इसमें 452 cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 40 PS की पावर और 40 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ ही कम स्पीड पर भी बाइक को संभालना आसान रहता है। इस मोटरसाइकिल में सीधी और आरामदायक राइडिंग पोजिशन मिलती है। इसके अलावा 21 इंच का फ्रंट व्हील, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन और 17 लीटर का फ्यूल टैंक इसे अलग-अलग तरह के रास्तों के लिए उपयोगी बनाते हैं। हालांकि, इसका वजन थोड़ा ज्यादा है।

KTM 390 Adventure अगर आप तेज रफ्तार के साथ आरामदायक सफर चाहते हैं, तो KTM 390 Adventure पर नजर डाल सकते हैं। इसका इंजन, हैंडलिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज इसे इस सेगमेंट की खास मोटरसाइकिलों में शामिल करते हैं। इस रेंज में अलग-अलग वेरिएंट मिलते हैं। इनमें रोड पर इस्तेमाल के लिए 390 Adventure X और ज्यादा ऑफ-रोडिंग के लिए S और R जैसे विकल्प शामिल हैं। इसके R वेरिएंट में 399 cc का इंजन मिलता है, जो 46 PS की पावर और 39 Nm का टॉर्क देता है।

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TVS Apache RTX 300 TVS Apache RTX 300 कम बजट की दिलचस्प बाइक है, जो करीब 3 लाख रुपये खर्च किए बिना एक आरामदायक सफर दे सकती है। इसमें 299 cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 36 hp की पावर और 28.1 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। इस बाइक में 19 इंच का फ्रंट और 17 इंच का रियर व्हील दिया गया है। इसका सेटअप ज्यादा रोड-बेस्ड है।

फीचर्स की बात करें तो इसमें क्रूज कंट्रोल, चार राइडिंग मोड और 5 इंच की TFT डिस्प्ले मिलती है। इसके हायर वेरिएंट में ट्रैक्शन कंट्रोल और बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर भी दिया गया है।

Royal Enfield Himalayan 440 अगर आप लंबी रूट की बाइक चाहते हैं, तो आप Royal Enfield Himalayan 440 का विकल्प भी चुन सकते हैं। इसमें 443 cc का एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 25.4 hp की पावर और 34 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे ज्यादा टॉप स्पीड के बजाय लो और मिड-रेंज टॉर्क के हिसाब से तैयार किया गया है। पहाड़ी रास्तों और सामान्य टूरिंग के दौरान यह सेटअप उपयोगी हो सकता है। बाइक में 21 इंच का फ्रंट और 17 इंच का रियर व्हील दिया गया है। इसके साथ 15 लीटर का फ्यूल टैंक और 800 mm की सीट हाइट मिलती है।

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Suzuki V-Strom SX Suzuki V-Strom SX उन लोगों के लिए बेहतर हो सकती है, जिनका ज्यादातर सफर हाईवे, पहाड़ी सड़कों और हल्के खराब रास्तों पर होता है। इसमें 249 cc का इंजन मिलता है, जो Gixxer 250 में भी इस्तेमाल किया गया है। ये इंजन 26.5 hp की पावर और 22.2 Nm का टॉर्क देता है।इसका इंजन स्मूद है और हाईवे पर आरामदायक रफ्तार से चलाने के लिए अच्छा माना जा सकता है। इसका हल्का वजन और आसान राइडिंग नेचर इसे उन लोगों के लिए उपयोगी बनाता है, जिन्हें बहुत ज्यादा ऑफ-रोडिंग नहीं करनी है।

About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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