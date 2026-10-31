युवाओं को रेट्रो लुक चाहिए या स्पोर्टी राइड? यहां देखिए टॉप 3 बाइक, जानिए कीमत और खासियत

Honda CB 500: होंडा CB500 की कीमत के आसपास भारतीय बाजार में कई अलग-अलग तरह की मोटरसाइकिलें उपलब्ध हैं। इनमें हार्ले-डेविडसन X440 T, ट्रायम्फ Bonneville T4, TVS Apache RTR 310 जैसी कई बाइक्स शामिल हैं। बाइक का अपना अलग राइडिंग अनुभव और फीचर सेट है।
होंडा CB500 अपनी रेट्रो रोडस्टर डिजाइन, 501.7cc इंजन और आधुनिक फीचर्स के सुर्खियों में बनी हुई है। लेकिन अगर आपकी पसंद क्लासिक लुक से अलग है, तो इसी बजट में स्पोर्टी स्ट्रीटफाइटर, एडवेंचर बाइक और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल तक के विकल्प मौजूद हैं।
हार्ले-डेविडसन X440 T उन लोगों के लिए विकल्प है, जिन्हें आरामदायक राइडिंग के साथ प्रीमियम ब्रांड की पहचान भी चाहिए। इसकी दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 2.86 लाख रुपये है। इस मोटरसाइकिल में 440cc का एयर/ऑयल-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है। यह 27PS से ज्यादा का पावर और 38Nm का टॉर्क देता है। इसमें यूएसडी फ्रंट फोर्क, ड्यूल रियर शॉक एब्जॉर्बर और चौड़े टायर दिए गए हैं।
फीचर्स की बात करें तो इसमें स्विचेबल रियर एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल और रोड और रेन राइडिंग मोड मिलते हैं। 3.5 इंच की टीएफटी स्क्रीन में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, म्यूजिक कंट्रोल और कॉल नोटिफिकेशन की सुविधा भी है। इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक हैं, जो बेहतरीन हैंडलिंग और आरामदायक राइड का अनुभव देते हैं।
मॉडर्न-क्लासिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में ट्रायम्फ बॉनविले को किसी परिचय की मोहताज नहीं है। रेट्रो डिजाइन पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए ट्रायम्फ Bonneville T4 एक शानदार विकल्प है। दिल्ली में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 2,79,999 रुपये है। यह मोटरसाइकिल के शौकीनों और मशहूर हस्तियों के बीच अपनी शानदार विरासत और सदाबहार स्टाइल के कारण काफी पॉपुलर है। इसमें 350cc का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 29.1bhp की पावर और 31.2Nm का टॉर्क पैदा करता है। इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है।
मोटरसाइकिल में 4 इंच की कनेक्टेड टीएफटी स्क्रीन दी गई है, जिसमें नेविगेशन, फोन और म्यूजिक कंट्रोल जैसे फीचर मिलते हैं। इसके अलावा पांच राइडिंग मोड, क्रूज कंट्रोल, कॉर्नरिंग एबीएस और ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिए गए हैं।
अगर क्लासिक रोडस्टर के बजाय आक्रामक डिजाइन और स्पोर्टी परफॉर्मेंस पसंद है, तो TVS Apache RTR 310 का BTO वेरिएंट विकल्प हो सकता है। इसकी दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 2.85 लाख रुपये है। इसका अनोखा डिज़ाइन इसे सड़क पर एक दमदार और आक्रामक लुक देता है। इसमें 312.12cc का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 35.6PS की पावर और 28.7Nm का टॉर्क देता है। इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच मिलता है। BTO वेरिएंट में बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर भी दिया गया है।
इस बाइक की खासियत इसके इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स हैं। इसमें पांच राइडिंग मोड, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्यूल-चैनल एबीएस, व्हीली कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर मिलते हैं। इनका संचालन 5 इंच की टीएफटी स्क्रीन के जरिए किया जा सकता है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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