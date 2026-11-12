Ayodhya Deepotsav 2026: अयोध्या में घर के कमरे बन गए कमाई का जरिया, दीपोत्सव ने बदल दी इन परिवारों की जिंदगी

Ayodhya Homestay Business: दिवाली के मौके पर राम नगरी अयोध्या में दीपोत्सव का नजारा हर किसी का मनमोह लेते है। इस बार ये दीपोत्सव सिर्फ रोशनी,भव्य आयोजन और श्रद्धालुओं की भीड़ तक सीमित नहीं रहा। इसने अयोध्या नगरी के स्थानीय लोगों के लिए कमाई के कई रास्ते खोल दिए। खासकर उन परिवारों के लिए, जिन्होंने अपने घरों को होमस्टे में बदलकर पर्यटकों के ठहरने का इंतजाम किया है।

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इस दीपोत्सव में 36 लाख दीयों से जगमगाती रामनगरी और आसमान में 2,100 ड्रोन से बने आकर्षक दृश्यों को देखने के लिए देशभर से लोग पहुंचे थे। आंकड़ों को देखें, तो 1 से 7 नवंबर के बीच करीब 15 लाख पर्यटक रामनगरी पहुंचे। पिछले साल इसी अवधि में यह संख्या आठ लाख से कुछ अधिक थी। एक साल में पर्यटकों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई।

पर्यटकों की इस भीड़ का सीधा फायदा वहां के होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे का कारोबार करने वालों को मिला। इस बार अयोध्या में भीड़ काफी बढ़ गई थी। इसकी वजह से काफी लोगों ने होटल के बजाय होम स्टे में रहना पसंद किया। इसकी वजह सिर्फ कम कीमत नहीं, बल्कि घर जैसा माहौल, ताजा खाना और स्थानीय संस्कृति को करीब से जानने का मौका भी रहा।

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दीपोत्सव में 120 से 130 फीसदी तक बढ़ा होमस्टे का कारोबार अयोध्या में होमस्टे चलाने वाले वासुदेव मौर्य ने बताया कि वो श्रीरामदूत निवास होमस्टे चलाते हैं। उनके मुताबिक, सामान्य दिनों की तुलना में दीपोत्सव के दौरान कारोबार में करीब 120 से 130 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र से आए कुछ पर्यटकों ने तो अपनी बुकिंग को आगे भी बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने पर्यटकों को श्रीराम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, गुप्तार घाट और सरयू आरती जैसी जगहों के बारे में भी जानकारी दी गई।

वासुदेव मौर्य ने आगे कहा कि उनके होमस्ट का किराया मिडिल क्लास को देखकर ही रखा गया है। इस होमस्टे में एक दिन के ठहरने का किराया 1,000 से 1,200 रुपये के बीच है। ऐसे में कम बजट में अयोध्या घूमने पहुंचे परिवारों के लिए यह अच्छा विकल्प साबित हुआ।

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वहीं कुसुम होमस्टे के मालिक अविनाश कुसुम ने भी बताया कि दीपोत्सव के दौरान कमरों की मांग बनी रही। हर दिन उनके सभी कमरे बुक रहे। खासकर बच्चों के साथ आने वाले परिवारों ने होमस्टे में ठहरना पसंद किया। पर्यटकों को ताजा बना हुआ खाना, छोटे बच्चों के लिए हल्का भोजन और गर्म पानी जैसी सुविधाएं काफी पसंद आईं।श्री शिवाय होमस्टे चलाने वाले प्रवीण मिश्रा ने बताया कि इस बार दीपोत्सव पर उनके सभी कमरे बुक हो चुके थे। उसके बाद बी पर्यटक उनसे कमरे के लिए लगातार पूछ रहे थे। उन्होंने बताया कि इस कारोबार से उनके परिवार की आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिली है।

महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार का नया रास्ता बना होमस्टे अयोध्या में होमस्टे कारोबार की बढ़ती लोकप्रियता का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि इससे स्थानीय महिलाओं और युवाओं को भी अवसर मिल रहे हैं। जिन परिवारों के पास पहले से घर और कुछ अतिरिक्त कमरे थे, वे अब उन्हें पर्यटकों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। इससे उन्हें अपने घर से ही कमाई करने का मौका मिल रहा है। वहीं, युवाओं को भी दूसरे शहरों में नौकरी तलाशने के बजाय अपने परिवार के कारोबार से जुड़ने का विकल्प मिल रहा है।

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होमस्टे की खासियत ये है कि इसे शुरू करने के लिए बड़े होटल जैसी व्यवस्था और भारी निवेश की जरूरत नहीं होती। उपलब्ध कमरों, साफ-सफाई, अच्छे खानपान और बेहतर मेहमाननवाजी के जरिए स्थानीय परिवार इस कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं।

क्या पूरे साल चल पाएगा होमस्टे का कारोबार? दीपोत्सव के दौरान अयोध्या में पर्यटकों की रिकॉर्ड भीड़ ने स्थानीय होमस्टे कारोबारियों को अच्छी कमाई का मौका दिया है। हालांकि, इस कारोबार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि त्योहारों और विशेष आयोजनों के अलावा सामान्य दिनों में भी पर्यटकों की आवाजाही बनी रहे।अगर राम मंदिर दर्शन, धार्मिक पर्यटन और अयोध्या के दूसरे आकर्षणों के कारण सालभर पर्यटकों का आना जारी रहता है, तो होमस्टे कारोबार स्थानीय परिवारों के लिए स्थायी आमदनी का जरिया बन सकता है।

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About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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