Hyundai Price Hike: कार खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए दिसंबर की शुरुआत महंगी पड़ सकती है। देश की प्रमुख कार कंपनियों में शामिल हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) ने चुनिंदा मॉडल और वेरिएंट की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। 1 दिसंबर से कंपनी की कुछ कारों के लिए ग्राहकों को अधिकतम ₹8,000 अतिरिक्त चुकाने होंगे।
यह फैसला ऐसे समय मेंआया है, जब ऑटो कंपनियां कच्चे माल और दूसरी इनपुट लागत में बढ़ोतरी के दबाव से जूझ रही हैं। शेयर बाजार के नजरिए से भी यह फैसला अहम है, क्योंकि कंपनियां लागत का कितना हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचा पाती हैं, इसका असर उनके मार्जिन पर पड़ सकता है।
हुंडई मोटर इंडिया ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया कि वह 1 दिसंबर 2026 से अपनी चुनिंदा कारों और वेरिएंट की कीमतें बढ़ाएगी। यह बढ़ोतरी अधिकतम ₹8,000 तक होगी। कीमतों में वास्तविक बदलाव कार के मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग रहेगा। कंपनी ने फिलहाल उन मॉडल और वेरिएंट की लिस्ट जारी नहीं की है, जिन पर नई कीमतें लागू होंगी।
कंपनी ने कीमतें बढ़ाने की मुख्य वजह इनपुट लागत में तेज वृद्धि बताई है। कार बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और अन्य संसाधनों की लागत बढ़ने से वाहन कंपनियों के खर्च पर दबाव पड़ रहा है। हुंडई का कहना है कि उसने अब तक आंतरिक कार्यक्षमता बढ़ाकर और खर्च को बेहतर तरीके से काबू करके बढ़ी हुई लागत का बड़ा हिस्सा खुद उठाया है। लेकिन लागत का दबाव लगातार बने रहने के कारण अब इसका एक सीमित हिस्सा ग्राहकों तक पहुंच सकता है।
हुंडई की दिसंबर में होने वाली यह बढ़ोतरी 2026 में कीमतों में चौथा बदलाव होगी। इससे पहले कंपनी जनवरी, जून और सितंबर में भी कीमतें बढ़ा चुकी है। सितंबर में कंपनी ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में 1% तक की बढ़ोतरी की थी। उस समय भी इनपुट और कमोडिटी लागत के साथ परिचालन खर्च और वैश्विक अनिश्चितताओं को वजह बताया गया था।
मारुति सुजुकी: नवंबर में चुनिंदा मॉडल की कीमतें बढ़ाईं। कंपनी ने इससे पहले भी वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में तीन बार कीमतों में बदलाव किया था।
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स: सितंबर में कारों और एसयूवी की कीमतों में ₹25,000 तक की बढ़ोतरी की थी।
महिंद्रा एंड महिंद्रा: जुलाई में एसयूवी और कमर्शियल वाहनों की कीमतें 2.7% तक बढ़ाई थीं।
ऑडी इंडिया: कंपनी ने 1 जनवरी 2027 से अपनी गाड़ियों की कीमतें 2% तक बढ़ाने का ऐलान किया है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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