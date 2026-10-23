Hyundai Tucson: 9 एयरबैग और हाइब्रिड इंजन वाली नई SUV लॉन्च, जानिए कीमत और खास फीचर्स

Hyundai Tucson Launch: हुंडई ने अपनी बहुचर्चित SUV ट्यूसॉन (Tucson) को नए अवतार में दक्षिण कोरियाई बाजार में उतार दिया है। नई ट्यूसॉन में सिर्फ डिजाइन ही नहीं बदला है, बल्कि सुरक्षा और तकनीक से जुड़े फीचर्स पर भी खास ध्यान दिया गया है। कार में 9 एयरबैग, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) और हाइब्रिड इंजन का विकल्प दिया गया है। इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसकी डिलीवरी भी जल्द ही शुरू हो जाएगी।
दक्षिण कोरिया में नई हुंडई ट्यूसॉन के पेट्रोल मॉडल की शुरुआती कीमत 3.14 करोड़ कोरियाई वॉन है। इंडियन करेंसी में यह रकम करीब 22.34 लाख रुपये है। इसके टॉप पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 3.79 करोड़ कोरियाई वॉन यानी करीब 26.91 लाख रुपये है। कंपनी ने इस SUV को एच-पिक (H-Pick), एक्सक्लूसिव (Exclusive), एक्सआरटी (XRT) और इंस्पिरेशन (Inspiration) जैसे चार वेरिएंट में पेश किया है। एक्सआरटी वेरिएंट में ऑफ-रोडिंग से प्रेरित डिजाइन पर खास जोर दिया गया है।
नई हुंडई ट्यूसॉन की सबसे अहम खासियत इसका सुरक्षा पैकेज है। इसके बेस वेरिएंट में भी 9 एयरबैग दिए गए हैं। इसके अलावा, कार में एडीएएस से जुड़ी कई सुविधाएं मिलती हैं, जिनमें लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, आगे की टक्कर से बचाव में मदद करने वाला सिस्टम और स्मार्ट क्रूज कंट्रोल शामिल हैं।
SUV में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल डिसेंट कंट्रोल, पार्किंग सेंसर और मल्टी-कोलिजन ऑटोमैटिक ब्रेकिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। इनका मकसद ड्राइविंग के दौरान सुरक्षा बढ़ाने और चालक को संभावित खतरों के प्रति सतर्क करने में मदद करना है। हालांकि, इन फीचर्स की उपलब्धता वेरिएंट के अनुसार अलग - अलग हो सकती है।
नई ट्यूसॉन के केबिन में तकनीक पर भी खास ध्यान दिया गया है। इसमें 12.9 इंच की स्क्रीन वाला प्लिओस कनेक्ट (Pleos Connect) सिस्टम, ग्लिओ एआई (Gleo AI), ऐप मार्केट, वायरलेस फोन कनेक्टिविटी और ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट जैसी सुविधाएं मिलती हैं।
इसके अलावा, कार में ब्लूलिंक कनेक्टिविटी, टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और रेन सेंसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। ऊंचे वेरिएंट में लेदर सीटें, दूसरी पंक्ति की हीटेड सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग और दो स्मार्टफोन को वायरलेस चार्ज करने की सुविधा भी मिलती है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.More
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.