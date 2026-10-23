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Hyundai Tucson: 9 एयरबैग और हाइब्रिड इंजन वाली नई SUV लॉन्च, जानिए कीमत और खास फीचर्स

Hyundai Tucson: हुंडई ने दक्षिण कोरिया में अपनी नई ट्यूसॉन एसयूवी की बिक्री शुरू कर दी है। नई कार में 1.6 लीटर टर्बो पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन के विकल्प मिलेंगे। इसमें 9 एयरबैग, एडीएएस और 12.9 इंच की स्क्रीन जैसे फीचर्स दिए गए हैं। भारत में इसकी वापसी को लेकर कंपनी ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है।

Jitendra Singh
पब्लिश्ड23 Oct 2026, 09:56 AM IST
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Hyundai Tucson: पेट्रोल मॉडल की शुरुआती कीमत करीब <span class='webrupee'>₹</span>22.34 लाख है।
Hyundai Tucson: पेट्रोल मॉडल की शुरुआती कीमत करीब ₹22.34 लाख है।

Hyundai Tucson Launch: हुंडई ने अपनी बहुचर्चित SUV ट्यूसॉन (Tucson) को नए अवतार में दक्षिण कोरियाई बाजार में उतार दिया है। नई ट्यूसॉन में सिर्फ डिजाइन ही नहीं बदला है, बल्कि सुरक्षा और तकनीक से जुड़े फीचर्स पर भी खास ध्यान दिया गया है। कार में 9 एयरबैग, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) और हाइब्रिड इंजन का विकल्प दिया गया है। इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसकी डिलीवरी भी जल्द ही शुरू हो जाएगी।

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दक्षिण कोरिया में नई हुंडई ट्यूसॉन के पेट्रोल मॉडल की शुरुआती कीमत 3.14 करोड़ कोरियाई वॉन है। इंडियन करेंसी में यह रकम करीब 22.34 लाख रुपये है। इसके टॉप पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 3.79 करोड़ कोरियाई वॉन यानी करीब 26.91 लाख रुपये है। कंपनी ने इस SUV को एच-पिक (H-Pick), एक्सक्लूसिव (Exclusive), एक्सआरटी (XRT) और इंस्पिरेशन (Inspiration) जैसे चार वेरिएंट में पेश किया है। एक्सआरटी वेरिएंट में ऑफ-रोडिंग से प्रेरित डिजाइन पर खास जोर दिया गया है।

9 एयरबैग और ADAS से लैस है SUV

नई हुंडई ट्यूसॉन की सबसे अहम खासियत इसका सुरक्षा पैकेज है। इसके बेस वेरिएंट में भी 9 एयरबैग दिए गए हैं। इसके अलावा, कार में एडीएएस से जुड़ी कई सुविधाएं मिलती हैं, जिनमें लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, आगे की टक्कर से बचाव में मदद करने वाला सिस्टम और स्मार्ट क्रूज कंट्रोल शामिल हैं।

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SUV में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल डिसेंट कंट्रोल, पार्किंग सेंसर और मल्टी-कोलिजन ऑटोमैटिक ब्रेकिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। इनका मकसद ड्राइविंग के दौरान सुरक्षा बढ़ाने और चालक को संभावित खतरों के प्रति सतर्क करने में मदद करना है। हालांकि, इन फीचर्स की उपलब्धता वेरिएंट के अनुसार अलग - अलग हो सकती है।

बड़ी स्क्रीन और कनेक्टेड फीचर्स

नई ट्यूसॉन के केबिन में तकनीक पर भी खास ध्यान दिया गया है। इसमें 12.9 इंच की स्क्रीन वाला प्लिओस कनेक्ट (Pleos Connect) सिस्टम, ग्लिओ एआई (Gleo AI), ऐप मार्केट, वायरलेस फोन कनेक्टिविटी और ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

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इसके अलावा, कार में ब्लूलिंक कनेक्टिविटी, टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और रेन सेंसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। ऊंचे वेरिएंट में लेदर सीटें, दूसरी पंक्ति की हीटेड सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग और दो स्मार्टफोन को वायरलेस चार्ज करने की सुविधा भी मिलती है।

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जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More

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