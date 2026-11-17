चार साल से भी ज्यादा हो गया, जब देश की टॉप 50 कंपनियों ने इतना शानदार तिमाही प्रदर्शन किया था। निफ्टी 50 में शामिल कंपनियों ने सितंबर तिमाही के नतीजों में अपना दम दिखा दिया। जुलाई-सितंबर तिमाही में इन 50 कंपनियों का शुद्ध लाभ 19% से 27% तक बढ़ा जो पिछली 17 तिमाहियों में सबसे अधिक है। कंपनियों के इस शानदार प्रदर्शन ने निवेशकों के मन में बैठा वह डर भी खत्म कर दिया कि बढ़ती लागत के कारण कंपनियों के मुनाफे पर दबाव बढ़ेगा।
रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने इसे 'तेजी से बढ़ती कमाई' वाली तिमाही बताया। तगड़े तिमाही नतीजों के साथ विदेशी निवेशकों की वापसी, कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी जैसे महत्वपूर्ण कारकों ने भारतीय शेयर बाजार में आई तेजी के टिकाऊ रहने की उम्मीद बढ़ा दी है। 1 अक्तूबर से अब तक नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का सूचकांक निफ्टी 12.2% मजबूती पाकर पिछले छह वर्षों में अपने सबसे मजबूत तिमाही प्रदर्शन की दिशा में कदम बढ़ा चुका है।
मेटल, ऑइल एंड गैस, बैंक, नॉन-बैंकिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल्स ने निफ्टी की इस उछाल में बड़ी भूमिका निभाई है। इन्हें अपने उत्पादों के दाम और बिक्री बढ़ने के साथ-साथ मजबूत ऑर्डर बुक का फायदा मिला। वहीं, बैंकिंग और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर ने भी जमकर लोन बांटे।
मॉर्गन स्टैनली ने मेटल्स, एनर्जी, यूटिलिटीज और इंडस्ट्रियल्स में अनुमानों के मुकाबले सबसे तेज बढ़त की संभावना जताई है। मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस (BFSI), मेटल्स, ऑइल एंड गैस और ऑटोमोबाइल्स कंपनियों ने तेज तिमाही वृद्धि का 77% हिस्सा अपने पास रखा है।
बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए कुछ विश्लेषकों ने कमाई के अपने अनुमानों को थोड़ा बढ़ा दिया है, हालांकि इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। मोतीलाल ओसवाल ने वित्त वर्ष 2027 के लिए निफ्टी की प्रति शेयर कमाई (EPS) के अनुमान को 0.9% और वित्त वर्ष 2028 के लिए 1.4% बढ़ा दिया है, जबकि एमके (Emkay) ने अपने अनुमानों में कोई खास बदलाव नहीं किया है।
हालांकि, सितंबर तिमाही के तगड़े प्रदर्शन में सभी कंपनियों ने समान रूप से भागीदारी नहीं निभाई। एक तरफ जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, लार्सन एंड टुब्रो, डॉ. रेड्डीज जैसी कंपनियों ने अनुमानों से भी बेहतर प्रदर्शन किया तो दूसरी ओर टाटा मोटर्स, इटर्नल, सन फार्मा और भारती एयरटेल ने निराश किया।
कॉर्पोरेट अर्निंग में मजबूती के बावजूद कई क्षेत्रों में मार्जिन पर दबाव बना रहा क्योंकि कच्चे माल, ऊर्जा, माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स की लागत में हुई बढ़ोतरी, कीमतों में की गई वृद्धि से कहीं अधिक रही। सीधे उपभोक्ताओं से जुड़े बिजनेस पर दबाव ज्यादा दिखा। वहीं, सीमेंट, केमिकल और कैपिटल गुड्स जैसे सेगमेंट भी सितंबर तिमाही में अच्छा करने वाली कंपनियों के साथ कदमताल नहीं मिला सके।