India Inflation Outlook 2026: त्योहारों के बाद अब शादी- विवाह के सीजन में आम लोगों की जेब पर महंगाई का दबाव बढ़ा सकता है। खाने-पीने की चीजों से लेकर दूसरी जरूरत की वस्तुओं तक मांग बढ़ सकती है। इससे आने वाले महीनों में कीमतों में तेजी का जोखिम बना हुआ है। वित्त मंत्रालय की नवंबर की मासिक आर्थिक समीक्षा (Monthly Economic Review) में यह आशंका जताई गई है।
सरकार के मुताबिक, नवंबर तक जारी त्योहारों और इसके बाद शुरू हो रहे शादी के सीजन में खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं की मांग बढ़ सकती है। इससे आने वाले महीनों के महंगाई के आंकड़ों पर दबाव पड़ने की आशंका है। यह चिंता ऐसे समय सामने आई है, जब अक्टूबर में देश की रिटेल महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6% के ऊपर पार कर गई।
अक्टूबर 2026 में भारत की रिटेल महंगाई दर बढ़कर 6.09% हो गई। नई सीरीज के तहत यह पहली बार था, जब महंगाई दर आरबीआई की 6% की ऊपरी सीमा से ऊपर पहुंच गई। सितंबर में रिटेल महंगाई दर 5.54% थी। यानी एक महीने में इसमें 0.55 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई। महंगाई बढ़ने की प्रमुख वजह खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी रही। अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर 8.94% दर्ज की गई।
इससे घरेलू बजट पर दबाव बढ़ा है, क्योंकि आम परिवारों के खर्च में खाने-पीने की चीजों की बड़ी हिस्सेदारी होती है। सरकार की समीक्षा के मुताबिक, खाद्य कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर परिवारों के बजट पर पड़ सकता है। आने वाले महीनों में मांग और आपूर्ति से जुड़े फैक्टर की वजह से महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है।
वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट ने सिर्फ खाद्य वस्तुओं की मांग ही नहीं, बल्कि गैर-खाद्य वस्तुओं की मांग बढ़ने की आशंका भी जताई गई है। शादी के सीजन में कपड़े, जूते, आभूषण, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी वस्तुओं की खरीदारी बढ़ती है। इसके साथ ही खानपान और आयोजन से जुड़ी सेवाओं की मांग भी बढ़ सकती है।
ऐसे में अगर मांग के मुकाबले आपूर्ति पर्याप्त नहीं रहती है तो कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर दबाव आ सकता है। हालांकि, सरकार की रिपोर्ट में किसी खास उत्पाद की कीमत में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका अनुमान नहीं दिया है।
महंगाई के सामने मौसमी परिस्थितियां भी एक चुनौती हैं। सरकार की समीक्षा में मौसम से जुड़ी अनिश्चितताओं का जिक्र किया गया है। खास तौर पर अल नीनो की वजह से खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ सकते हैं। अगर मौसम का असर कृषि उत्पादन पर पड़ता है तो खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
इससे बाजार में कीमतों पर दबाव बढ़ने की आशंका रहती है। इसके अलावा, प्रतिकूल आधार प्रभाव का असर नवंबर के महंगाई आंकड़ों में भी कुछ समय तक दिखाई दे सकता है। यानी पिछले साल की कीमतों के मुकाबले इस साल की गणना भी महंगाई दर को प्रभावित कर सकती है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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