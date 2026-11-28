India Inflation Outlook 2026: त्योहारों के बाद अब शादी- विवाह के सीजन में आम लोगों की जेब पर महंगाई का दबाव बढ़ा सकता है। खाने-पीने की चीजों से लेकर दूसरी जरूरत की वस्तुओं तक मांग बढ़ सकती है। इससे आने वाले महीनों में कीमतों में तेजी का जोखिम बना हुआ है। वित्त मंत्रालय की नवंबर की मासिक आर्थिक समीक्षा (Monthly Economic Review) में यह आशंका जताई गई है।
सरकार के मुताबिक, नवंबर तक जारी त्योहारों और इसके बाद शुरू हो रहे शादी के सीजन में खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं की मांग बढ़ सकती है। इससे आने वाले महीनों के महंगाई के आंकड़ों पर दबाव पड़ने की आशंका है। यह चिंता ऐसे समय सामने आई है, जब अक्टूबर में देश की रिटेल महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6% के ऊपर पार कर गई।
अक्टूबर 2026 में भारत की रिटेल महंगाई दर बढ़कर 6.09% हो गई। नई सीरीज के तहत यह पहली बार था, जब महंगाई दर आरबीआई की 6% की ऊपरी सीमा से ऊपर पहुंच गई। सितंबर में रिटेल महंगाई दर 5.54% थी। यानी एक महीने में इसमें 0.55 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई। महंगाई बढ़ने की प्रमुख वजह खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी रही। अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर 8.94% दर्ज की गई।
इससे घरेलू बजट पर दबाव बढ़ा है, क्योंकि आम परिवारों के खर्च में खाने-पीने की चीजों की बड़ी हिस्सेदारी होती है। सरकार की समीक्षा के मुताबिक, खाद्य कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर परिवारों के बजट पर पड़ सकता है। आने वाले महीनों में मांग और आपूर्ति से जुड़े फैक्टर की वजह से महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है।
वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट ने सिर्फ खाद्य वस्तुओं की मांग ही नहीं, बल्कि गैर-खाद्य वस्तुओं की मांग बढ़ने की आशंका भी जताई गई है। शादी के सीजन में कपड़े, जूते, आभूषण, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी वस्तुओं की खरीदारी बढ़ती है। इसके साथ ही खानपान और आयोजन से जुड़ी सेवाओं की मांग भी बढ़ सकती है।
ऐसे में अगर मांग के मुकाबले आपूर्ति पर्याप्त नहीं रहती है तो कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर दबाव आ सकता है। हालांकि, सरकार की रिपोर्ट में किसी खास उत्पाद की कीमत में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका अनुमान नहीं दिया है।
महंगाई के सामने मौसमी परिस्थितियां भी एक चुनौती हैं। सरकार की समीक्षा में मौसम से जुड़ी अनिश्चितताओं का जिक्र किया गया है। खास तौर पर अल नीनो की वजह से खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ सकते हैं। अगर मौसम का असर कृषि उत्पादन पर पड़ता है तो खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
इससे बाजार में कीमतों पर दबाव बढ़ने की आशंका रहती है। इसके अलावा, प्रतिकूल आधार प्रभाव का असर नवंबर के महंगाई आंकड़ों में भी कुछ समय तक दिखाई दे सकता है। यानी पिछले साल की कीमतों के मुकाबले इस साल की गणना भी महंगाई दर को प्रभावित कर सकती है।