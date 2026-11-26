भारत ने फसल वर्ष 2025-26 में 37.85 करोड़ टन खाद्यान्न की पैदावार का नया रिकॉर्ड बना लिया। इसके साथ ही, धान, दलहन, जूट, मोटे अनाज और मसालों की पैदावार के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को यह जानकारी दी। कृषि मंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में वर्ष 2025-26 की प्रमुख फसलों की अंतिम पैदावार का अनुमान तथा वर्ष 2026-27 के खरीफ सीजन के पहला अग्रिम अनुमान जारी किया।

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चुनौतियों के बावजूद बंपर खेती कृषि मंत्री ने कहा कि कि किसानों की मेहनत और सरकार की नीतियों के कारण भारत खाद्यान्न उत्पादन में शीर्ष स्थान पर पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में देश ने 37.85 करोड़ टन खाद्यान्न की पैदावार का सर्वकालिक रिकॉर्ड बनाया है। यह वर्ष 2024-25 के 35.77 करोड़ टन के मुकाबले 2.08 करोड़ टन अधिक है। इसके अलावा खरीफ 2026-27 में अल नीनो और मानसून की देरी जैसी गंभीर मौसमी चुनौतियों के बावजूद 16.71 करोड़ टन खाद्यान्न पैदावार का अनुमान है, जो पिछले पांच वर्षों के औसत से 97.67 लाख टन अधिक है।

जरूरत से बहुत ज्यादा अनाज पैदा कर रहा है भारत चौहान ने कहा कि भारत अब न केवल घरेलू खाद्य जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि वैश्विक अन्न भंडार में भी बड़ा योगदान दे रहा है। वैश्विक कृषि रैंकिंग में भारत धान, दलहन, जूट, मोटे अनाज (मिलेट्स) और मसालों के पैदावार में पहले स्थान पर है, जबकि गेहूं, कपास, मूंगफली तथा फल-सब्जियों में चीन के बाद और गन्ना पैदावार में ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि देश में चावल और गेहूं के पर्याप्त भंडार हैं। भारतीय चावल के निर्यात में पांच प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय बासमती की मांग अमेरिका, कनाडा और मध्य पूर्व सहित दुनिया भर में बढ़ रही है।

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अब दलहन-तिलहन में आत्मनिर्भरता पर फोकस केंद्रीय कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि धान और गेहूं में अधिशेष स्थिति हासिल करने के बाद अब सरकार का ध्यान फसल विविधीकरण तथा दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। इसके लिए 'दलहन मिशन' और 'तिलहन मिशन' के जरिए पैदावार बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2025-26 के अंतिम अनुमानों के अनुसार, धान की पैदावार 2024-25 के 15.01 करोड़ टन से 49.70 लाख टन बढ़कर रिकॉर्ड 15.51करोड़ टन और गेहूं की पैदावार 11.79 करोड़ टन से 41.19 लाख टन बढ़कर 12.20 करोड़ टन रही।

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मक्का की पैदावार 4.34 करोड़ टन से बढ़कर 5.50 करोड़ टन, पोषक/मोटे अनाज का कुल की पैदावार 7.40 करोड़ टन (जिसमें 'श्री अन्न' 1.72 करोड़ टन) और कुल दलहन की पैदावार 2.56 करोड़ टन से 15.57 लाख टन बढ़कर 2.72 करोड़ टन दर्ज की गयी। इसमें मूंग 43.96 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर रही, जबकि चना 1.25 करोड़ टन और तुअर 35.99 लाख टन रहा।

वहीं, कुल तिलहन की पैदावार 4.29 करोड़ टन से बढ़कर रिकॉर्ड 4.32 करोड़ टन रहा, जिसमें मूंगफली 1.31 करोड़ टन, रेपसीड व सरसों 1.37 करोड़ टन और सोयाबीन 1.26 करोड़ टन रही। नकदी फसलों में गन्ना 50.37 करोड़ टन, कपास 280.06 लाख गांठें (प्रत्येक 170 किलोग्राम) और जूट एवं मेस्ता 94.28 लाख गांठें (प्रत्येक 180 किलोग्राम) रही।

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अल नीनो और मानसून की देरी का खेती पर असर कृषि मंत्री ने खरीफ सीजन 2026-27 के प्रथम अग्रिम अनुमानों पर कहा कि अल नीनो, मानसून की देरी, 35 से 40 प्रतिशत कम बारिश तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मिट्टी की नमी की कमी एवं सूखे की स्थिति से धान, मक्का, अरहर (तुअर), सोयाबीन और कपास की बुवाई प्रभावित हुई। इसके बावजूद किसानों के साहस, सरकारी योजनाओं और जलवायु-अनुकूल किस्मों के कारण खरीफ चावल की पैदावार 12.19 करोड़ टन तथा पोषक/मोटे अनाज 3.81 करोड़ टन रहने का अनुमान है। मोटे अनाजों में मक्का की मात्रा 2.60 करोड़ टन, बाजरा 89.43 लाख टन, ज्वार 14.79 लाख टन, रागी 12.48 लाख टन और छोटे मिलेट्स की मात्रा 3.71 लाख टन रही।

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तुअर 31.22 लाख टन, मूंग 16.59 लाख टन, उड़द 14.49 लाख टन और अन्य दालें 9.02 लाख टन की बदौलत खरीफ दलहन 71.32 लाख टन जबकि मूंगफली 1.11 करोड़ टन, सोयाबीन 1.02 करोड़ टन, अरंडी 18.97 लाख टन, तिल 4.91 लाख टन, सूरजमुखी 1.17 लाख टन और रामतिल 0.30 लाख टन से खरीफ तिलहन 239.47 लाख टन अनुमानित है। खरीफ नकदी फसलों में गन्ना 45.43 करोड़ टन, कपास 248.66 लाख गांठें (170 किग्रा प्रति गांठ) और जूट एवं मेस्ता 97.06 लाख गांठें (180 किग्रा प्रति गांठ) रहने की उम्मीद है।

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बाद में आएंगे असली आंकड़े कृषि मंत्री ने कहा कि ये प्रारंभिक अनुमान हैं, जिन्हें कटाई के समय होने वाले फसल कटाई प्रयोगों के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर द्वितीय और अंतिम अनुमानों में संशोधित किया जाएगा। ये आंकड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट, रिमोट सेंसिंग, साप्ताहिक फसल मौसम निगरानी समूह, डिजिटल क्रॉप सर्वे, डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे तथा उद्योग जगत से परामर्श एवं त्रि-स्तरीय सत्यापन के बाद तैयार किए गए हैं।