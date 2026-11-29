Oil Imports: भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कच्चे तेल की खरीद हमेशा से एक बड़ा रणनीतिक और कारोबारी फैसला रहा है। रिफाइनरी कंपनियां केवल यह नहीं देखतीं कि कौन सा देश कितना सस्ता तेल दे रहा है, बल्कि यह भी देखती हैं कि तेल भारत तक पहुंचाने में कितना खर्च आएगा और सप्लाई कितनी भरोसेमंद रहेगी। इसी गणित के कारण भारत की कच्चे तेल की खरीद का रुख एक बार फिर बदलता हुआ नजर आ रहा है।

रूस से मिलने वाले तेल पर छूट कम होने और समुद्री माल ढुलाई महंगी पड़ने के बाद भारतीय रिफाइनरी कंपनियां पश्चिम एशिया की ओर रूख कर रही हैं। सऊदी अरब और इराक से तेल की आपूर्ति में सुधार से कंपनियों को खरीद का नया विकल्प मिला है। नवंबर 2026 में भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात जुलाई के मुकाबले काफी नीचे आ गया।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय रिफाइनर रूस से पूरी तरह दूरी बना रहे हैं। कंपनियां कीमत, परिवहन खर्च और सप्लाई की उपलब्धता के आधार पर अलग-अलग देशों से तेल खरीदने की रणनीति अपना रही हैं।

रूस से तेल आयात जुलाई के टॉप से 41% से ज्यादा घटा कमोडिटी इंटेलिजेंस फर्म 'केप्लर' (Kpler) के आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर में भारत ने रूस से करीब 16.5 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात किया। जुलाई 2026 में यह आंकड़ा करीब 28 लाख बैरल प्रतिदिन था। यानी जुलाई के टॉप के मुकाबले नवंबर में रूसी तेल का आयात करीब 41% कम रहा। सितंबर में यह आयात गिरकर 18,7 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया था। फिर अक्टूबर में बढ़कर 20.5 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गया था।

महीना रूस से कच्चे तेल का आयात जुलाई 2026 28 लाख बैरल प्रतिदिन सितंबर 2026 18.7 लाख बैरल प्रतिदिन अक्टूबर 2026 20.5 लाख बैरल प्रतिदिन नवंबर 2026 16.5 लाख बैरल प्रतिदिन

सऊदी अरब और इराक से तेल की सप्लाई में आई तेजी रूस से आयात घटने के बीच पश्चिम एशिया के पारंपरिक तेल उत्पादक देशों से खरीद बढ़ी है। नवंबर में सऊदी अरब और इराक से भारत का संयुक्त कच्चा तेल आयात करीब 16.1 लाख बैरल प्रतिदिन रहा। अक्टूबर में यह आंकड़ा करीब 10.3 लाख बैरल प्रतिदिन था। इस तरह एक महीने में इन दोनों देशों से संयुक्त आयात में करीब 56% की बढ़ोतरी हुई।

इसकी एक अहम वजह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) के रास्ते तेल की आवाजाही में सुधार है। इस समुद्री मार्ग से पश्चिम एशिया के कई प्रमुख तेल उत्पादक देशों का कच्चा तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचता है। सप्लाई बेहतर होने से भारतीय रिफाइनरों को सऊदी अरब और इराक से खरीद बढ़ाने का मौका मिला है। इसके साथ ही ब्राजील और वेनेजुएला से भी तेल खरीद में बढ़ोतरी हुई है।

रूस का तेल खरीदना अब पहले जितना फायदेमंद क्यों नहीं? रूस से तेल खरीद में गिरावट की सबसे बड़ी वजह कमजोर मांग नहीं, बल्कि लागत का बदला हुआ गणित है। पहले रूसी कच्चा तेल भारतीय रिफाइनरों को अंतरराष्ट्रीय बाजार के मुकाबले अच्छी छूट पर मिलता था। इससे कंपनियों को सस्ता कच्चा तेल खरीदने और रिफाइनिंग कारोबार में लागत का फायदा उठाने का अवसर मिलता था।

लेकिन अब रूसी तेल पर मिलने वाली छूट कम हो गई है। दूसरी तरफ, समुद्री माल ढुलाई यानी फ्रेट कॉस्ट बढ़ने से भारत तक तेल पहुंचाने का कुल खर्च भी बढ़ गया है। ऐसे में रूस से मिलने वाला फायदा कम हो रहा है। पश्चिम एशिया से सप्लाई बेहतर होने के कारण भारतीय कंपनियों को वैकल्पिक स्रोत भी मिल रहे हैं।

रूसी तेल पर छाया संकट इसके अलावा काला सागर क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव और जहाजों की आवाजाही से जुड़े जोखिम की वजह से रूसी तेल की सप्लाई पर अनिश्चितता बढ़ गई है। केप्लर में मॉडलिंग के सीनियर मैनेजर सुमित रिटोलिया के मुताबिक, रूस भारत का सबसे बड़ा व्यक्तिगत कच्चा तेल सप्लायर बना हुआ है, लेकिन साल के मध्य से उसकी हिस्सेदारी में गिरावट आई है।

रिटोलिया ने यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल की आवाजाही में सुधार के कारण सऊदी अरब और इराक से खरीद बढ़ी है। इससे भारतीय रिफाइनरों को पश्चिम एशिया से ज्यादा तेल लेने का अवसर मिला है।

नवंबर में यह खरीद बढ़कर करीब 5 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गई। नवंबर में कंपनी का कुल कच्चा तेल आयात करीब 14.8 लाख बैरल प्रतिदिन रहा। मजबूत रिफाइनिंग मार्जिन और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के अवसरों ने कंपनी के रिफाइनिंग कारोबार को सहारा दिया।

रूसी तेल पर निर्भर नायरा दूसरी तरफ, नायरा एनर्जी की रूसी तेल पर निर्भरता काफी ज्यादा बनी हुई है। कंपनी की वाडिनार रिफाइनरी में रूसी तेल की आपूर्ति सितंबर में करीब 3.74 लाख बैरल प्रतिदिन थी। नवंबर में यह बढ़कर करीब 4.07 लाख बैरल प्रतिदिन हो गई। केप्लर के आंकड़ों में अगस्त 2025 के बाद से नायरा की वाडिनार रिफाइनरी में इराक या सऊदी अरब से कच्चे तेल की कोई आवक दर्ज नहीं हुई है। इससे पता चलता है कि देश के कुल आयात में रूस की हिस्सेदारी घटने के बावजूद अलग-अलग कंपनियों की खरीद रणनीति में बड़ा अंतर है।