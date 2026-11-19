Scotch Whisky Import Duty: भारत और ब्रिटेन के बीच ट्रेड डील के बाद स्कॉच व्हिस्की के आयात पर शुल्क घटने की उम्मीद थी, लेकिन थोक आयात को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। भारत में थोक स्कॉच व्हिस्की के कुछ आयात पर प्रभावी शुल्क 162.5% लगाया जा रहा है, जबकि दोनों देशों के व्यापार समझौते में पात्र स्कॉच आयात पर शुल्क घटाकर 75% करने का प्रावधान है।

इस विवाद की जड़ कस्टम विभाग में उत्पाद के वर्गीकरण को लेकर है। भारतीय जांच एजेंसियों का कहना है कि शराब बनाने में कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल होने वाले थोक स्कॉच कंसंट्रेट को सामान्य व्हिस्की नहीं, बल्कि 'कंपाउंड अल्कोहलिक प्रिपरेशन' की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इस श्रेणी पर 150% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है। इसके साथ अतिरिक्त उपभोग कर जुड़ने से प्रभावी शुल्क 162.5% हो जाता है।

भारत ने दिया यह तर्क यह नया शुल्क, व्यापार समझौते से पहले लागू 150% के शुल्क से भी अधिक है। इससे शिपमेंट में देरी, वर्किंग कैपिटल पर दबाव और भारत के 65 अरब डॉलर के शराब बाजार में असर पड़ सकता है। एक सरकारी अधिकारी और कई दस्तावेजों का हवाला देते हुए रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि शराब कंपनियां थोक स्कॉच कंसंट्रेट आयात करने के लिए गलत सीमा शुल्क वर्गीकरण का उपयोग कर रही हैं, जिनका उपयोग मिश्रित व्हिस्की के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है।

जांचकर्ताओं का तर्क है कि इन आयातों को "कंपाउंड अल्कोहलिक प्रिपरेशन्स" (मिश्रित मादक उत्पाद) नामक एक नई कस्टम श्रेणी के अंतर्गत रखा जाना चाहिए, जिस पर 150% शुल्क लगता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, एक अतिरिक्त कंजम्पशन टैक्स लगने के बाद कुल शुल्क बढ़कर 162.5% हो जाता है। यह विवाद 15 जुलाई को भारत-यूके समझौते के लागू होने के बाद व्यापार से जुड़ा पहला बड़ा मतभेद है।

भारत बल्क स्कॉच के आयात पर 162.5% ड्यूटी क्यों लगा रहा है? यह विवाद बल्क स्कॉच के आयात के 'कस्टम वर्गीकरण' (customs classification) को लेकर है। भारत-यूके व्यापार समझौते के तहत स्कॉच व्हिस्की पर टैरिफ को 150% से घटाकर 75% कर दिया गया था। ब्रिटिश शराब कंपनियों और भारत में काम करने वाले व्यवसायों ने इस कदम का स्वागत किया था। हालांकि, भारतीय जांचकर्ताओं का तर्क है कि ब्लेंडेड व्हिस्की बनाने में इस्तेमाल होने वाले बल्क स्कॉच कंसंट्रेट को मई में शुरू की गई एक अलग कस्टम श्रेणी के तहत रखा जाना चाहिए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, पेरनोड रिकार्ड (Pernod Ricard) और डियाजियो (Diageo) जैसी शराब कंपनियों का मानना ​​है कि व्यापार समझौते के तहत बल्क और बोतलबंद, दोनों तरह के स्कॉच आयात पर 75% का घटा हुआ टैरिफ लागू होना चाहिए।

भारतीय बंदरगाहों पर स्कॉच के 80 से ज्यादा कंटेनर अटके रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, एक विवाद के चलते पर्नोड रिकार्ड, डियाजियो और बकार्डी कंपनियों के हज़ारों लीटर स्कॉच से भरे 80 से ज़्यादा शिपिंग कंटेनर भारतीय बंदरगाहों पर फंस गए हैं। सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि जांच पूरी होने तक सामान को अस्थायी रूप से छुड़ाने के लिए कंपनियों को माल की कुल कीमत का 75% हिस्सा पहले ही चुकाना होगा, जबकि बाकी बची रकम के लिए बैंक गारंटी देनी होगी।

पर्नोड रिकार्ड और डियाजियो ने अपना माल छुड़ाने और कामकाज सुचारू रूप से जारी रखने के लिए बैंक गारंटी और अतिरिक्त फंड का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। वहीं रॉयटर्स के तीन सूत्रों के मुताबिक, बकार्डी अभी भी आगे के कदम पर विचार कर रही है।

इस व्यवस्था से शराब कंपनियों की वर्किंग कैपिटल पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। खासकर छोटी कंपनियों को बैंक गारंटी पाने के लिए कोई संपत्ति या कोलेटरल गिरवी रखनी पड़ सकती है।

रेडिको खैतान और एलाइड ब्लेंडर्स समेत भारतीय कंपनियां जांच के दायरे में सीमा शुल्क वर्गीकरण विवाद का असर उन भारतीय शराब निर्माताओं पर भी पड़ रहा है जो मिश्रण के लिए थोक में स्कॉच व्हिस्की आयात करते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई स्थित सूचीबद्ध कंपनियां रेडिको खैतान, एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स और तिलकनगर इंडस्ट्रीज थोक में स्कॉच व्हिस्की आयात करने वाली कंपनियों में शामिल हैं और जांच के दायरे में आ गईं हैं। इनके अलावा, पर्नोड रिकार्ड और डियाजियो जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भी जांच के दायरे में हैं।

ब्रिटेन से आयात होने वाली स्कॉच व्हिस्की का लगभग 80% हिस्सा थोक में आता है, जिससे ये खेप भारत के शराब उद्योग के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अधिकांश थोक स्कॉच व्हिस्की का उपयोग इंडियन-मेड फॉरेन लिकर (आईएमएफएल) व्हिस्की बनाने में किया जाता है।

निर्माता अपेक्षाकृत कम मात्रा में स्कॉच को अन्य स्पिरिट के साथ मिलाकर बड़े पैमाने पर बिकने वाली व्हिस्की बनाते हैं, जो चिवास रीगल और जॉनी वॉकर जैसे पूरी तरह से आयातित ब्रांडों की तुलना में काफी सस्ती होती हैं। इसलिए, थोक स्कॉच व्हिस्की की खेप जारी होने में लंबे समय तक देरी से निर्माताओं की उत्पादन आवश्यकताओं पर असर पड़ सकता है और उद्योग पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है।

क्या भारत में महंगी हो सकती है स्कॉच व्हिस्की? इस विवाद का असर शराब की कीमतों पर भी पड़ सकता है। भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने के बाद कंपनियों ने बाजार में स्कॉच उत्पादों की कीमतें घटाई थीं। अब आयात शुल्क को लेकर अनिश्चितता से कंपनियों की लागत का गणित फिर बिगड़ गया है।