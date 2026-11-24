Sugar Export: अमेरिकी बाजार में भारतीय चीनी के लिए एक और रास्ता खुल गया है। केंद्र सरकार ने साल 2027 के लिए अमेरिका को 8,606 मीट्रिक टन कच्ची चीनी निर्यात करने के कोटे को मंजूरी दे दी है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब चीनी उद्योग के लिए विदेशी बाजारों में पहुंच और निर्यात के अवसर अहम बने हुए हैं। इस आवंटन से भारतीय निर्यातकों को अमेरिका में तय मात्रा तक रियायती शुल्क व्यवस्था का फायदा मिल सकेगा।
यह आवंटन द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने वाली TRQ योजना के तहत किया गया है। यह कोटा 1 अक्टूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक की अवधि के लिए मान्य रहेगा। शेयर बाजार के निवेशकों की नजर अब इस बात पर रहेगी कि इस अवसर का फायदा चीनी कंपनियां किस तरह उठाती हैं।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने 23 नवंबर 2026 को सार्वजनिक सूचना संख्या 42/2026-27 जारी की। इसके तहत अमेरिका के वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत को 8,606 मीट्रिक टन रॉ वैल्यू (MTRV) कच्ची चीनी के निर्यात का कोटा आवंटित किया गया है। यह आवंटन विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 2.04 के तहत किया गया है।
इस कोटे में तय मात्रा तक रियायती शुल्क व्यवस्था के तहत निर्यात की सुविधा मिलती है। इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी मात्रा का निर्यात पहले ही हो चुका है या सभी खेपों की शिपमेंट तय हो गई है।
TRQ यानी टैरिफ रेट कोटा ऐसी व्यवस्था है, जिसके तहत किसी देश को एक तय मात्रा में उत्पाद निर्यात करने पर अपेक्षाकृत कम आयात शुल्क का लाभ मिलता है। इस तय सीमा से ज्यादा आयात पर सामान्य तौर पर अधिक शुल्क लागू होता है।
अमेरिका को चीनी निर्यात के मामले में यह व्यवस्था भारतीय निर्यातकों को तय मात्रा तक अमेरिकी बाजार में रियायती शुल्क पर उत्पाद भेजने का मौका मिलता है। DGFT की अधिसूचना के मुताबिक, एचएस कोड 17010000 के तहत अमेरिका और यूरोपीय संघ को TRQ के अंतर्गत चीनी का निर्यात निर्धारित शर्तों के अधीन 'फ्री' श्रेणी में है।
सरकार ने इस कोटे के संचालन की जिम्मेदारी कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) को दी है। APEDA नई दिल्ली से पात्र निर्यातकों और आवंटित मात्रा से जुड़ी प्रक्रिया का संचालन करेगा।
अगर अमेरिका को रियायती शुल्क पर चीनी निर्यात के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की जरूरत होगी, तो इसे मुंबई स्थित अतिरिक्त विदेश व्यापार महानिदेशक जारी करेंगे। इसके लिए APEDA की ओर से पात्र निर्यातक और मात्रा की सिफारिश की जाएगी। निर्यातकों को चीनी के अमेरिकी निर्यात से जुड़े अन्य प्रमाणन और रिपोर्टिंग नियमों का भी पालन करना होगा।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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