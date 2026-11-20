India Economic Data: देश का विदेशी मुद्रा भंडार बीते 13 नवंबर को समाप्त सप्ताह में 14.205 अरब डॉलर घटकर 705.342 अरब डॉलर रह गया। यह विदेशी मुद्रा भंडार का साढ़े तीन महीने का निचला स्तर है। पिछले सप्ताह 2.491 अरब डॉलर की वृद्धि के बाद यह गिरावट देखी गई है।
आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, 13 नवंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 7.9 अरब डॉलर घटकर 583.45 अरब डॉलर रह गईं। डॉलर में व्यक्त की जाने वाली विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर भी शामिल होता है।
आलोच्य सप्ताह में स्वर्ण भंडार 6.183 अरब डॉलर घटकर 98.613 अरब डॉलर रह गया। अक्टूबर 2025 के बाद पहली बार स्वर्ण भंडार 100 अरब डॉलर से नीचे उतरा है। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के पास आरक्षित निधि 3.2 करोड़ डॉलर और विशेष आहरण अधिकार (SDR) 9.2 अरब डॉलर घटकर क्रमशः 4.758 अरब डॉलर और 18.517 अरब रह गया।
इससे पिछले सप्ताह में देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 2.49 अरब डॉलर बढ़कर 719.55 अरब डॉलर हो गया था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 785.71 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। प्रवासी भारतीयों की जमा पर विशेष रियायती अदला-बदली योजना के तहत बैंकों को रिकॉर्ड 133 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा मिलने से भंडार में यह वृद्धि हुई थी। हालांकि, इसके बाद से इसमें लगातार गिरावट आ रही है।
टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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