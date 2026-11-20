India Economic Data: देश का विदेशी मुद्रा भंडार बीते 13 नवंबर को समाप्त सप्ताह में 14.205 अरब डॉलर घटकर 705.342 अरब डॉलर रह गया। यह विदेशी मुद्रा भंडार का साढ़े तीन महीने का निचला स्तर है। पिछले सप्ताह 2.491 अरब डॉलर की वृद्धि के बाद यह गिरावट देखी गई है।
आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, 13 नवंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 7.9 अरब डॉलर घटकर 583.45 अरब डॉलर रह गईं। डॉलर में व्यक्त की जाने वाली विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर भी शामिल होता है।
आलोच्य सप्ताह में स्वर्ण भंडार 6.183 अरब डॉलर घटकर 98.613 अरब डॉलर रह गया। अक्टूबर 2025 के बाद पहली बार स्वर्ण भंडार 100 अरब डॉलर से नीचे उतरा है। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के पास आरक्षित निधि 3.2 करोड़ डॉलर और विशेष आहरण अधिकार (SDR) 9.2 अरब डॉलर घटकर क्रमशः 4.758 अरब डॉलर और 18.517 अरब रह गया।
इससे पिछले सप्ताह में देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 2.49 अरब डॉलर बढ़कर 719.55 अरब डॉलर हो गया था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 785.71 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। प्रवासी भारतीयों की जमा पर विशेष रियायती अदला-बदली योजना के तहत बैंकों को रिकॉर्ड 133 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा मिलने से भंडार में यह वृद्धि हुई थी। हालांकि, इसके बाद से इसमें लगातार गिरावट आ रही है।