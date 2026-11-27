Forex Reserve Decline: देश का विदेशी मुद्रा भंडार गत 20 नवंबर को समाप्त सप्ताह में 4.443 अरब डॉलर घटकर 700.898 अरब डॉलर रह गया जो 16 सप्ताह का निचला स्तर है। यह लगातार दूसरा सप्ताह है जब विदेशी मुद्रा का देश का भंडार घटा है। गत 13 नवंबर को समाप्त सप्ताह में यह 14.205 अरब डॉलर कम होकर 705.342 अरब डॉलर रहा था।

सबसे बड़ी गिरावट स्वर्ण भंडार में रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, इस गिरावट में सबसे बड़ा योगदान स्वर्ण भंडार का रहा। आलोच्य सप्ताह में यह 4.095 अरब डॉलर घटकर 94.519 अरब डॉलर पर आ गया जो 19 सितंबर 2025 के बाद का निचला स्तर है। इस दौरान विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भी 26.6 करोड़ डॉलर घटकर 583.186 अरब डॉलर रह गया। इसमें अमेरिका डॉलर के साथ यूरो, जापानी और ब्रितानी पाउंड भी शामिल है। उनके मूल्य की गणना डॉलर की तुलना में उनकी संदर्भ दर के आधार पर की जाती है।

इन दो आंकड़ों में भी आई कमी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के पास आरक्षित निधि में 1.5 करोड़ डॉलर और विशेष आहरण अधिकार (SDR) में 6.7 करोड़ डॉलर की गिरावट रही। ये क्रमशः 4.743 अरब डॉलर और 18.451 अरब डॉलर पर रहे। डॉलर के संदर्भ में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर भी शामिल होता है।

विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के कारण जानिए 27 नवंबर 2026 को समाप्त सप्ताह के आंकड़ों के आधार पर विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे सप्ताह आई गिरावट की सबसे बड़ी वजह स्वर्ण भंडार के डॉलर मूल्य में कमी है। हालांकि, इसके पीछे दो अलग-अलग पहलुओं को समझना जरूरी है। पहला, रिजर्व बैंक की ओर से विदेशी मुद्रा बाजार में संभावित हस्तक्षेप और दूसरा, भंडार में शामिल परिसंपत्तियों के मूल्यांकन में बदलाव।

सोने की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज गिरावट यह दूसरे सप्ताह की गिरावट का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। 16 से 20 नवंबर 2026 के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में करीब 9% की गिरावट आई। 20 नवंबर को सोना लगभग 3,535 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर आ गया। इसलिए, स्वर्ण भंडार के मूल्य में 4.095 अरब डॉलर की कमी का अर्थ यह नहीं है कि आरबीआई ने इतनी कीमत का सोना बेच दिया। यह कीमतों में गिरावट के कारण हुआ मूल्यांकन प्रभाव भी हो सकता है। आरबीआई के साप्ताहिक आंकड़े इस गिरावट में सोने की मात्रा और कीमत के योगदान को अलग-अलग नहीं बताते।

विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में भी मामूली कमी दूसरे सप्ताह विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (FCA) 26.6 करोड़ डॉलर घटकर 583.186 अरब डॉलर रह गईं। इसके दो संभावित पहलू हैं। पहला, आरबीआई के पास मौजूद विदेशी मुद्राओं और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के मूल्य में बदलाव हुआ हो। और दूसरा, रुपये में अत्यधिक उतार-चढ़ाव रोकने के लिए आरबीआई ने डॉलर की खरीद-बिक्री की हो। न्यूज वेबसाइट मनीकंट्रोल की की रिपोर्ट के मुताबिक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री गौरा सेनगुप्ता ने बताया कि आरबीआई ने 20 नवंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान लगभग 1 अरब डॉलर की शुद्ध बिकवाली की। इसका उद्देश्य रुपये में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करना था।