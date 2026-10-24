हुंडई क्रेटा और टाटा सिएरा की बढ़ेगी टेंशन! जीप ला रही नई SUV, जानिए कीमत और फीचर्स

Jeep New SUV India: भारत में मिड-साइज़ SUV सेगमेंट में हर दिन गाडियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। हर कार निर्माता कंपनी इस सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती हैं। इस सेगमेंट में एक अमेरिकी ब्रांड कई सालों तक इस होड़ से दूर रहा, जबकि उसके पास वह नाम और ऑफ-रोड इमेज है जिसे खरीदार हाथों हाथ लेते हैं। ऐसे में मिड साइज सेगमेंट एक बड़ा बदलाव आ सकता है। इसके लिए जीप ने कमर कस ली है। कंपनी इस सेगमेंट में एक SUV लॉन्च करने की तैयारी में है।

जीप भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की योजना बना रही है। उम्मीद है कि आने वाली SUV में 'जीप रेनेगेड' (Jeep Renegade) भी शामिल होगी। स्टेलंटिस (Stellantis) ने घोषणा की है कि 2030 तक भारत में जीप और सिट्रोएन (Citroen) ब्रांड के तहत 12 नए वाहन पेश किए जाएंगे। इनमें से 5 नए उत्पाद जीप के होंगे। ऐसे में जीप के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है।

2030 तक भारत में आएंगे जीप के पांच नए वाहन स्टेलांटिस की योजना के तहत भारत में जीप के पांच नए वाहन लाए जाने हैं। इनमें चार SUV और एक लाइफस्टाइल पिकअप शामिल हो सकता है। कंपनी की कोशिश अपनी मौजूदा गाड़ियों से आगे बढ़कर ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने की है। नई SUV को जीप कंपास के नीचे रखा जा सकता है। इससे कंपनी को उस बाजार में उतरने का मौका मिलेगा, जहां हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर जैसी गाड़ियों के बीच पहले से कड़ा मुकाबला सकता है।

बॉक्सी डिजाइन और दमदार रोड प्रेजेंस पर रहेगा फोकस नई जीप SUV में कंपनी की पहचान वाला बॉक्सी (boxy) डिजाइन देखने को मिल सकता है। इसमें सात-स्लॉट वाली पारंपरिक ग्रिल, पतली LED हेडलाइट, चौड़े व्हील आर्च और बॉडी क्लैडिंग जैसे डिजाइन एलिमेंट मिलने की उम्मीद है। पीछे की तरफ नई कंपास से प्रेरित X-आकार की LED टेललाइट भी दी जा सकती है। हालांकि, ये डिजाइन से जुड़ी संभावनाएं हैं। जीप ने अभी तक भारत आने वाली इस SUV का आधिकारिक डिजाइन सामने नहीं रखा है।

पैनोरमिक सनरूफ से ADAS तक मिल सकते हैं फीचर्स अंदर की तरफ, इसमें एक कनेक्टेड डिजिटल कॉकपिट, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस चार्जिंग और लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलने की उम्मीद है। सुरक्षा के मामले में, इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग्स मिल सकते हैं, जबकि इसके ऊंचे वेरिएंट्स में लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। सुरक्षा के लिए छह एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, लेवल-2 ADAS और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए जाने की उम्मीद है। इनमें से किसी भी फीचर की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

1.2-लीटर या 1.5-लीटर इंजन का विकल्प? इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह की SUV का आकार करीब 4.2 मीटर है। रिपोर्ट के मुताबिक, जीप भारत में इसे चार मीटर से कम आकार में लाने पर विचार कर सकती है, ताकि छोटे SUV सेगमेंट में टैक्स के लिहाज से फायदा मिल सके। अगर कंपनी ऐसा करती है, तो इसमें 1.2-लीटर इंजन दिए जाने की संभावना है।

वहीं अगर SUV को अंतरराष्ट्रीय बाजार वाले करीब 4.2 मीटर के आकार में लाया जाता है, तो इसमें टाटा की SUV में इस्तेमाल होने वाले 1.5-लीटर इंजन विकल्पों पर आधारित पावरट्रेन मिल सकता है। फिलहाल इंजन और गियरबॉक्स को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

कब लॉन्च होगी और कितनी हो सकती है कीमत? मोटरऑक्टेन की रिपोर्ट के मुताबिक, जीप की इस योजना के तहत पहला नया वाहन 2027 की दूसरी तिमाही में आ सकता है। हालांकि, टाटा के प्लेटफॉर्म पर आधारित SUV के 2028 में आने की संभावना जताई गई है, जबकि इसकी टेस्टिंग 2027 में शुरू हो सकती है।