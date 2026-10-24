सब्सक्राइब

हुंडई क्रेटा और टाटा सिएरा की बढ़ेगी टेंशन! जीप ला रही नई SUV, जानिए कीमत और फीचर्स

Jeep New SUV India: जीप भारत में अपनी SUV रेंज बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी की पैरेंट स्टेलांटिस ने 2030 तक जीप और सिट्रॉन के 12 नए वाहन लॉन्च करने की तैयारी की है। इस योजना में जीप के पांच नए वाहन शामिल होंगे, जिनमें चार SUV और एक लाइफस्टाइल पिकअप हो सकता है।

Jitendra Singh
पब्लिश्ड24 Oct 2026, 03:40 PM IST
Prefer Liveminton Google
Jeep New SUV India: अनुमानित ऑन-रोड कीमत मुंबई में <span class='webrupee'>₹</span>13 लाख से <span class='webrupee'>₹</span>23 लाख तक हो सकती है।
Jeep New SUV India: अनुमानित ऑन-रोड कीमत मुंबई में ₹13 लाख से ₹23 लाख तक हो सकती है।
AI Quick Read

Jeep New SUV India: भारत में मिड-साइज़ SUV सेगमेंट में हर दिन गाडियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। हर कार निर्माता कंपनी इस सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती हैं। इस सेगमेंट में एक अमेरिकी ब्रांड कई सालों तक इस होड़ से दूर रहा, जबकि उसके पास वह नाम और ऑफ-रोड इमेज है जिसे खरीदार हाथों हाथ लेते हैं। ऐसे में मिड साइज सेगमेंट एक बड़ा बदलाव आ सकता है। इसके लिए जीप ने कमर कस ली है। कंपनी इस सेगमेंट में एक SUV लॉन्च करने की तैयारी में है।

Advertisement

जीप भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की योजना बना रही है। उम्मीद है कि आने वाली SUV में 'जीप रेनेगेड' (Jeep Renegade) भी शामिल होगी। स्टेलंटिस (Stellantis) ने घोषणा की है कि 2030 तक भारत में जीप और सिट्रोएन (Citroen) ब्रांड के तहत 12 नए वाहन पेश किए जाएंगे। इनमें से 5 नए उत्पाद जीप के होंगे। ऐसे में जीप के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है।

2030 तक भारत में आएंगे जीप के पांच नए वाहन

स्टेलांटिस की योजना के तहत भारत में जीप के पांच नए वाहन लाए जाने हैं। इनमें चार SUV और एक लाइफस्टाइल पिकअप शामिल हो सकता है। कंपनी की कोशिश अपनी मौजूदा गाड़ियों से आगे बढ़कर ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने की है। नई SUV को जीप कंपास के नीचे रखा जा सकता है। इससे कंपनी को उस बाजार में उतरने का मौका मिलेगा, जहां हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर जैसी गाड़ियों के बीच पहले से कड़ा मुकाबला सकता है।

Advertisement
यह भी पढ़ें | जियो IPO ने रचा इतिहास, निवेशकों ने दिल खोलकर लगाए पैसे

बॉक्सी डिजाइन और दमदार रोड प्रेजेंस पर रहेगा फोकस

नई जीप SUV में कंपनी की पहचान वाला बॉक्सी (boxy) डिजाइन देखने को मिल सकता है। इसमें सात-स्लॉट वाली पारंपरिक ग्रिल, पतली LED हेडलाइट, चौड़े व्हील आर्च और बॉडी क्लैडिंग जैसे डिजाइन एलिमेंट मिलने की उम्मीद है। पीछे की तरफ नई कंपास से प्रेरित X-आकार की LED टेललाइट भी दी जा सकती है। हालांकि, ये डिजाइन से जुड़ी संभावनाएं हैं। जीप ने अभी तक भारत आने वाली इस SUV का आधिकारिक डिजाइन सामने नहीं रखा है।

पैनोरमिक सनरूफ से ADAS तक मिल सकते हैं फीचर्स

अंदर की तरफ, इसमें एक कनेक्टेड डिजिटल कॉकपिट, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस चार्जिंग और लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलने की उम्मीद है। सुरक्षा के मामले में, इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग्स मिल सकते हैं, जबकि इसके ऊंचे वेरिएंट्स में लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। सुरक्षा के लिए छह एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, लेवल-2 ADAS और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए जाने की उम्मीद है। इनमें से किसी भी फीचर की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

Advertisement
यह भी पढ़ें | ₹8 लाख वाली इस SUV पर 90,000 की बचत का मौका! ऐसे उठाएं फायदा

1.2-लीटर या 1.5-लीटर इंजन का विकल्प?

इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह की SUV का आकार करीब 4.2 मीटर है। रिपोर्ट के मुताबिक, जीप भारत में इसे चार मीटर से कम आकार में लाने पर विचार कर सकती है, ताकि छोटे SUV सेगमेंट में टैक्स के लिहाज से फायदा मिल सके। अगर कंपनी ऐसा करती है, तो इसमें 1.2-लीटर इंजन दिए जाने की संभावना है।

यह भी पढ़ें | यामाहा MT-125 का नया अवतार में लॉन्च, बदल गया लुक, देखें नए फीचर्स

वहीं अगर SUV को अंतरराष्ट्रीय बाजार वाले करीब 4.2 मीटर के आकार में लाया जाता है, तो इसमें टाटा की SUV में इस्तेमाल होने वाले 1.5-लीटर इंजन विकल्पों पर आधारित पावरट्रेन मिल सकता है। फिलहाल इंजन और गियरबॉक्स को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

कब लॉन्च होगी और कितनी हो सकती है कीमत?

मोटरऑक्टेन की रिपोर्ट के मुताबिक, जीप की इस योजना के तहत पहला नया वाहन 2027 की दूसरी तिमाही में आ सकता है। हालांकि, टाटा के प्लेटफॉर्म पर आधारित SUV के 2028 में आने की संभावना जताई गई है, जबकि इसकी टेस्टिंग 2027 में शुरू हो सकती है।

Advertisement

नई SUV को 50 से ज्यादा देशों में निर्यात करने की भी योजना बताई गई है। कीमत की बात करें तो इसकी अनुमानित ऑन-रोड कीमत मुंबई में 13 लाख से 14 लाख के आसपास शुरू होकर 23 लाख तक जा सकती है। हालांकि इस बारे में कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।

About the Author

Jitendra Singh

जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More

Advertisement
होमबिजनेसहुंडई क्रेटा और टाटा सिएरा की बढ़ेगी टेंशन! जीप ला रही नई SUV, जानिए कीमत और फीचर्स
अगला लेख पढ़ें
OPEN IN APP
HomeMarketsPortfolioPremiumGet App