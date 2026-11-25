Jio 50 Rupees Plan: अगर आप भी इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन महंगे रिचार्ज से परेशान हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में शामिल जियो ने 50 रुपये का नया प्रीपेड डेटा पैक पेश किया है। इसमें यूजर्स को 28 दिनों तक अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। इसे डेटा पैक में यूजर को हर रात अनलिमिटेड डेटा इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी।
खास बात ये है कि इस दौरान डाउनलोडिंग की भी कोई डेटा लिमिट नहीं होगी। कंपनी का ये प्लान 26 नवंबर यानी कल से मिलेगा।जियो ने इस प्लान को अपने New Year ऑफर के तहत पेश किया है। ये उन यूजर्स के लिए खास हो सकता है, जिन्हें रात में देर तक इंटरनेट चलाना पड़ता है। आइए जानते हैं कि 50 रुपये के इस प्लान में क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी और इसका फायदा किन लोगों को होगा।
कितने बजे से मिलेगा अनलिमिटेड डेटा?
जियो के 50 रुपये वाले डेटा पैक में यूजर्स को हर दिन रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक अनलिमिटेड नाइट डेटा मिलेगा। इन 5 घंटे में आप अनलिमिटेड इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पैक की वैलिडिटी 28 दिनों की है। खास बात ये है कि रात में इस्तेमाल होने वाला डेटा आपके रोजाना मिलने वाले डेटा कोटा से अलग रहेगा। ऐसे में दिन के लिए मिलने वाला डेली डेटा बचा रहेगा।
4G और 5G दोनों यूजर्स को मिलेगा फायदा
जियो का ये डेटा पैक 4G और 5G दोनों नेटवर्क पर काम करेगा। अगर आप 4G नेटवर्क कवरेज वाले इलाके में हैं, तो अनलिमिटेड 4G डेटा का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं, 5G नेटवर्क उपलब्ध होने पर 5G डेटा का फायदा मिलेगा इस प्लान में डाउनलोडिंग पर कोई डेटा लिमिट नहीं है।