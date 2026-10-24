Tyre Price Hike: महंगाई की मार से महंगे होंगे गाड़ियों के टायर, इस कंपनी ने की 4-5% दाम बढ़ाने की तैयारी

JK Tyre Price Hike: कार, बाइक और अन्य वाहन मालिकों की जेब पर अब कुछ ज्यादा बोझ पड़ सकता है। आने वाले समय में टायरों के दाम में भारी बढ़तोरी हो सकती है। टायर बनाने वाली कंपनी JK टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (JK Tyre & Industries Ltd) ने चालू अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में अपने टायरों की कीमतों में 4-5 फीसदी की और बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। कंपनी ऐसा कच्चे माल की बढ़ती लागत और कंटेनर ढुलाई के खर्चों के असर की भरपाई करने के लिए कर रही है।
JK टायर के मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुमन सिंघानिया (Anshuman Singhania) ने कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा के टायर के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए सिंघानिया ने कहा कि तीसरी तिमाही में कीमतें 4-5 प्रतिशत तक बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले पहली तिमाही में कीमतों में 5 फीसदी और दूसरी तिमाही में 7 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी।
उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के कारण कामकाज का माहौल चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। इनपुट लागतें "लगातार ऊंची" बनी हुई हैं। सप्लाई चेन में भी दिक्कतें आ रही हैं। इसमें कंटेनर फ्रेट दरें (भाड़े की दरें) भी शामिल हैं। इन सबके दाम ऐतिहासिक स्तरों से काफी ऊपर बने हुए हैं।
जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए, जेके टायर ने बताया कि टैक्स के बाद उसका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 71.5 फीसदी घटकर 65.11 करोड़ रुपये रह गया। इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइज़ेशन से पहले की कमाई (EBITDA) मार्जिन 13.3 फीसदी से तेजी से घटकर 7.1 फीसदी रह गया।
सिंघानिया ने कहा कि पहली तिमाही के मुकाबले दूसरी तिमाही में कच्चे माल की लागत में लगभग 9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में कुल मिलाकर इसमें लगभग 30 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
उन्होंने कहा कि तीसरी तिमाही में कच्चे माल की पूरी बास्केट की लागत में 4-5 फीसदी की और बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साथ ही, उन्होंने बताया कि कंपनी के उत्पादों के मिश्रण (product mix) में सुधार आया है। उनके अनुसार, ओरिजिनल इक्विपमेंट (नई गाड़ियों में लगने वाले टायर) और रिप्लेसमेंट (बाद में बदले जाने वाले टायर), दोनों ही श्रेणियों में बड़े रिम वाले टायरों की मांग बढ़ रही है।
कीमतों में प्रस्तावित बढ़ोतरी से नए टायर खरीदने वाले ग्राहकों का खर्च बढ़ सकता है। इसका असर नई गाड़ियों के लिए टायर खरीदने और पुरानी गाड़ियों में टायर बदलवाने, दोनों पर पड़ सकता है। हालांकि, वास्तविक कीमतों में बदलाव उत्पाद और बिक्री के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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