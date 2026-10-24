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Tyre Price Hike: महंगाई की मार से महंगे होंगे गाड़ियों के टायर, इस कंपनी ने की 4-5% दाम बढ़ाने की तैयारी

JK Tyre Price Hike: JK टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड चालू तिमाही में टायरों की कीमतों में 4-5% की बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। कंपनी का मकसद कच्चे माल और कंटेनर फ्रेट (ढुलाई) की बढ़ती लागत की भरपाई करना है। इससे पहले की तिमाहियों में भी कंपनी ने कीमतों में क्रमशः 5% और 7% की बढ़ोतरी की थी।

Jitendra Singh
अपडेटेड24 Oct 2026, 09:22 AM IST
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JK Tyre Price Hike: कच्चे माल की लागत बढ़ने से टायर के दाम बढ़ेंगे।
JK Tyre Price Hike: कच्चे माल की लागत बढ़ने से टायर के दाम बढ़ेंगे।
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JK Tyre Price Hike: कार, बाइक और अन्य वाहन मालिकों की जेब पर अब कुछ ज्यादा बोझ पड़ सकता है। आने वाले समय में टायरों के दाम में भारी बढ़तोरी हो सकती है। टायर बनाने वाली कंपनी JK टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (JK Tyre & Industries Ltd) ने चालू अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में अपने टायरों की कीमतों में 4-5 फीसदी की और बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। कंपनी ऐसा कच्चे माल की बढ़ती लागत और कंटेनर ढुलाई के खर्चों के असर की भरपाई करने के लिए कर रही है।

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JK टायर के मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुमन सिंघानिया (Anshuman Singhania) ने कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा के टायर के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए सिंघानिया ने कहा कि तीसरी तिमाही में कीमतें 4-5 प्रतिशत तक बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले पहली तिमाही में कीमतों में 5 फीसदी और दूसरी तिमाही में 7 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी।

इनपुट लागत में इजाफा

उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के कारण कामकाज का माहौल चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। इनपुट लागतें "लगातार ऊंची" बनी हुई हैं। सप्लाई चेन में भी दिक्कतें आ रही हैं। इसमें कंटेनर फ्रेट दरें (भाड़े की दरें) भी शामिल हैं। इन सबके दाम ऐतिहासिक स्तरों से काफी ऊपर बने हुए हैं।

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मुनाफे में बड़ी गिरावट

जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए, जेके टायर ने बताया कि टैक्स के बाद उसका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 71.5 फीसदी घटकर 65.11 करोड़ रुपये रह गया। इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइज़ेशन से पहले की कमाई (EBITDA) मार्जिन 13.3 फीसदी से तेजी से घटकर 7.1 फीसदी रह गया।

कच्चे माल की लागत 9% बढ़ी

सिंघानिया ने कहा कि पहली तिमाही के मुकाबले दूसरी तिमाही में कच्चे माल की लागत में लगभग 9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में कुल मिलाकर इसमें लगभग 30 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

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उन्होंने कहा कि तीसरी तिमाही में कच्चे माल की पूरी बास्केट की लागत में 4-5 फीसदी की और बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साथ ही, उन्होंने बताया कि कंपनी के उत्पादों के मिश्रण (product mix) में सुधार आया है। उनके अनुसार, ओरिजिनल इक्विपमेंट (नई गाड़ियों में लगने वाले टायर) और रिप्लेसमेंट (बाद में बदले जाने वाले टायर), दोनों ही श्रेणियों में बड़े रिम वाले टायरों की मांग बढ़ रही है।

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ग्राहकों और टायर कारोबार पर क्या होगा असर?

कीमतों में प्रस्तावित बढ़ोतरी से नए टायर खरीदने वाले ग्राहकों का खर्च बढ़ सकता है। इसका असर नई गाड़ियों के लिए टायर खरीदने और पुरानी गाड़ियों में टायर बदलवाने, दोनों पर पड़ सकता है। हालांकि, वास्तविक कीमतों में बदलाव उत्पाद और बिक्री के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है।

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Jitendra Singh

जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More

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