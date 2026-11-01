JSW Combat Price: Fortuner को टक्कर देने आ रही JSW की धांसू SUV, पहली बार दिखा अंदर का नजारा

JSW Combat SUV Spy Images: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में JSW Motors अपनी नई एसयूवी JSW Combat पेश करने वाली है। हाल ही में टेस्टिंग के दौरान इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें इसके एक्सटीरियर के साथ-साथ इंटीरियर की भी झलक देखने को मिली है। स्पाई तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि बॉक्सी डिजाइन और प्रीमियम केबिन के साथ ये एसयूवी कई मॉडल को टक्कर दे सकती है।
JSW Group का फोकस भारत में न्यू एनर्जी व्हीकल (NEV) सेगमेंट पर है। इसके लिए कंपनी ने चीन की ऑटोमोबाइल निर्माता Chery Automobile के साथ साझेदारी की है। इस पार्टनरशिप के तहत JSW को व्हीकल प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी और जरूरी कंपोनेंट्स मिलेंगे।
अगर JSW Combat के प्राइस की बात करें, तो इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 30 लाख रुपये से 50 लाख रुपये के बीच रहने का अनुमान है। वहीं इसका पहला मॉडल 4 दिसंबर 2026 को आधिकारिक तौर पर पेश जा सकता है। हालांकि अभी तक कंपनी की तरफ से इसकी पुष्टि होना बाकी है।
साइज के मामले में JSW Combat काफी बड़ी SUV हो सकती है। इसका साइज Chery Jetour T2 के आसपास रहने की उम्मीद है। Jetour T2 की लंबाई 4,785mm, चौड़ाई 2,006mm और ऊंचाई 1,880mm है। वहीं, इसका व्हीलबेस 2,800mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 220mm है। SUV में 752 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।स्पाई तस्वीरों के मुताबिक, JSW Combat में बॉक्सी और अपराइट डिजाइन देखने को मिलेगा। इसके फ्रंट में स्क्वेयर शेप के हेडलैंप, स्पोर्टी बंपर और मस्कुलर बोनट दिया जा सकता है।
|फीचर
|संभावित डिटेल
|इंफोटेनमेंट सिस्टम
|15.6-इंच टचस्क्रीन
|ड्राइवर डिस्प्ले
|10.25-इंच डिजिटल डिस्प्ले
|ऑडियो सिस्टम
|12-स्पीकर साउंड सिस्टम
|कनेक्टिविटी
|वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी
|एम्बिएंट लाइटिंग
|हां
|USB पोर्ट
|फ्रंट और रियर USB Type-C
|फ्रंट सीट्स
|वेंटिलेटेड और हीटेड
|ड्राइवर सीट
|मेमोरी फंक्शन
|अपहोल्स्ट्री
|लेदरेट
|स्टीयरिंग व्हील
|लेदर रैप्ड
|गियर सेलेक्टर
|शॉर्ट गियर सेलेक्टर
|पैडल शिफ्टर्स
|हां
|सेंटर आर्मरेस्ट
|फ्रंट और रियर
|एयरबैग
|मल्टीपल एयरबैग
|TPMS
|हां
|ABS और EBD
|हां
|इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल
|हां
|ट्रैक्शन कंट्रोल
|हां
|360-डिग्री कैमरा
|हां
|हिल होल्ड कंट्रोल
|हां
|हिल डिसेंट कंट्रोल
|हां
|ISOFIX
|हां
|ADAS
|लेवल 2 ADAS
वहीं सेफ्टी के मामले में भी JSW Combat को काफी एडवांस बनाया जा सकता है। इसमें कई एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलने की उम्मीद है।इसके अलावा 360-डिग्री कैमरा, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, इलेक्ट्रॉनिक चाइल्ड लॉक, हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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